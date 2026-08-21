Thêm dự án VIP tại trung tâm TPHCM đủ điều kiện đưa vào kinh doanh

396 căn hộ tại dự án Lancaster Lincoln vị trí VIP, gần dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Sở Xây dựng TPHCM vừa ban hành văn bản xác nhận 396 căn hộ thuộc dự án Lancaster Lincoln - Khu căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ, khách sạn, officetel được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Trung Thủy tại số 428 - 430 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TP.HCM đủ điều kiện được bán, cho thuê mua căn hộ. Dấu mốc này mang đến nguồn cung căn hộ cao cấp hiếm hoi tại khu vực cận lõi trung tâm thành phố trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán

Theo thông báo từ Sở Xây dựng, dự án Lancaster Lincoln đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, qua đó chính thức hoàn thiện hồ sơ pháp lý để ký kết hợp đồng mua bán. Trong đợt 1 này, 396 trên tổng số 690 căn hộ được xác nhận đủ điều kiện.

Về phương diện đảm bảo quyền lợi khách hàng, Lancaster Lincoln đã hoàn tất ký kết hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai với Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) Chi nhánh Sở Giao dịch 2. Đồng thời, khu đất dự án Lancaster Lincoln hiện không đăng ký thế chấp và được một ngân hàng lớn bảo lãnh là minh chứng khách quan cho tiềm lực vững mạnh của chủ đầu tư giúp gia tăng mức độ an toàn cho giao dịch của người mua.

Dự án Lancaster Lincoln đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Lợi thế kép

Giữa bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, Lancaster Lincoln sở hữu vị trí đắt giá còn sót lại ngay trục huyết mạch Nguyễn Tất Thành, trung tâm TP.HCM. Từ đây, cư dân chỉ mất vài phút để hòa vào nhịp sống sầm uất của trung tâm tài chính thành phố.

Lancaster Lincoln hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch mở rộng đường Nguyễn Tất Thành (10 làn xe) và vị trí đối diện Công viên Văn hoá Bến Nhà Rồng – Khánh Hội (quy mô gần 10 ha). Đồng thời, mạng lưới kết nối của dự án được mở rộng đáng kể nhờ chuỗi công trình giao thông đô thị ven sông hướng về bán đảo Thủ Thiêm. Cộng hưởng cùng sức bật vị trí, dự án sở hữu lợi thế chiều cao nổi bật trong khu vực với quy mô 40 tầng mang đến cho các căn hộ tầm nhìn bao quát toàn cảnh sông Sài Gòn, bán đảo Thủ Thiêm và trung tâm thành phố.

Dự án Lancaster Lincoln sở hữu vị trí đắt giá còn sót lại ngay trục huyết mạch Nguyễn Tất Thành, trung tâm TP.HCM.

Với sự xuất hiện đúng thời điểm, việc bổ sung 396 căn hộ chất lượng cao không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở nội đô mà còn góp phần thúc đẩy đà phục hồi chung của thị trường bất động sản TP.HCM trong những tháng cuối năm

Lancaster Lincoln là dự án phức hợp cao cấp tọa lạc tại số 428 - 430 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TP.HCM, do Công ty CP Trung Thủy Lancaster (thành viên Tập đoàn Trung Thủy) làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai trên quỹ đất 8.098,3 m², với quy mô gồm 02 tòa tháp căn hộ cao gần 40 tầng và 01 tòa tháp thương mại dịch vụ cao 8 tầng.

Trước đó, dự án đã bị vướng mắc trong việc thanh toán tiền sử dụng đất vì có đất xen cài. Những năm qua, dự án đã được lãnh đạo TP.HCM tích cực tháo gỡ vướng mắc và vừa tái khởi công vài tháng gần đây.