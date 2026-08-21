Hai lực đẩy đưa Ocean City thành cực sống mới phía Đông Hà Nội

Trong cấu trúc phát triển đa cực của Thủ đô, một đô thị hiện đại không chỉ gánh vác sứ mệnh san sẻ áp lực dân số, mà phải đủ năng lực kiến tạo việc làm, tiêu dùng và dịch vụ. Tọa lạc tại giao điểm của hành lang kinh tế trọng điểm phía Bắc, sở hữu nền tảng tiện ích đã hoàn thiện, Ocean City đang từng bước hiện thực hóa mô hình một cực sống độc lập phía Đông Hà Nội.

Động lực liên vùng: Tâm điểm trên hành lang kinh tế hướng biển

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm dự báo, dân số Hà Nội đạt khoảng 14-15 triệu người vào năm 2035, 15-16 triệu người năm 2045. So với con số khoảng 8,5 triệu người hiện nay, áp lực tái tổ chức không gian sống đặt ra đang rất lớn. Mô hình cấu trúc “đa cực, đa trung tâm” vì thế hướng tới việc hình thành những trung tâm mới có khả năng tự vận hành như Ocean City ở phía Đông Hà Nội, thay vì chỉ đơn thuần là mở rộng ranh giới xây dựng ra vùng ven.

Sức hút đầu tiên của khu vực phía Đông xuất phát từ vị trí chiến lược trên bản đồ kinh tế vùng Thủ đô và tam giác tăng trưởng phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh). Đây là nơi hội tụ của hai dòng dịch chuyển lớn: nhu cầu nâng cấp chất lượng không gian sống của cư dân nội đô và làn sóng an cư, làm việc của lực lượng chuyên gia, nhân sự chất lượng cao trong chuỗi công nghiệp - logistics liên tỉnh.

Ocean City nằm trên hướng kết nối Thủ đô với Hưng Yên, Hải Phòng và Quảng Ninh Ảnh: Vinhomes

Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng xác định khu vực phía Bắc Hưng Yên (gồm Văn Giang, Văn Lâm) là trung tâm công nghiệp công nghệ cao của vùng Thủ đô, kết nối trực tiếp với các trung tâm thương mại, dịch vụ, cảng biển tại Hải Phòng và Quảng Ninh. Khu vực này đóng góp tỷ trọng lớn vào kim ngạch xuất khẩu và thu hút vốn FDI hàng đầu cả nước, tạo ra nền cầu thực tế khổng lồ về nhà ở, dịch vụ thương mại và tiện ích chất lượng cao.

Song song với đó, chiến lược phát triển sông Hồng thành trục cảnh quan sinh thái - văn hóa trung tâm cùng mạng lưới cầu vượt sông, đường vành đai và giao thông công cộng khối lượng lớn đã xóa nhòa rào cản địa lý. Bờ Đông không còn là vùng ngoại vi xa xôi, mà đã trở thành cửa ngõ đón đầu các dòng giao thương, vừa tiếp nhận dòng dịch chuyển dân cư từ trung tâm cũ, vừa kết nối trực tiếp tới các vùng kinh tế động lực.

Trong cấu trúc đó, Ocean City đóng vai trò như một “hạ tầng mềm” thiết yếu của vùng: cung cấp môi trường sống, giáo dục, y tế và giải trí đạt chuẩn quốc tế, giúp các chuyên gia, doanh nhân và gia đình trẻ dễ dàng dung hòa giữa làm việc liên vùng và thụ hưởng cuộc sống tại chỗ.

Động lực nội sinh: Hệ sinh thái tự vận hành giữ chân dòng người và dòng tiền

Nếu vị thế liên vùng tạo ra bệ phóng vĩ mô, thì nội lực vận hành chính là yếu tố quyết định để một đại đô thị không rơi vào cái bẫy "đô thị ngủ"- nơi cư dân chỉ về ngủ ban đêm. Một cực đô thị thực chất phải giữ được trọn vẹn 4 dòng chảy: cư dân, việc làm, tiêu dùng và dòng vốn đầu tư.

Trên quy mô gần 1.200 ha, Ocean City đã hoàn thiện một hệ sinh thái toàn diện. Theo thống kê thực tế, đại đô thị đã thu hút gần 150.000 cư dân về sinh sống. Sự hiện diện đồng bộ của Đại học VinUni, hệ thống trường liên cấp Vinschool, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, cùng tổ hợp vui chơi giải trí VinWonders và Grand World đã kích hoạt chuỗi nhu cầu dịch vụ thường nhật và liên tục suốt 365 ngày/năm.

Đáng chú ý, hệ sinh thái này không chỉ phục vụ cư dân nội khu mà còn kích hoạt mạnh mẽ nền kinh tế điểm đến. Các lễ hội quy mô lớn, quần thể ẩm thực - mua sắm - giải trí - biển hồ nhân tạo từng đón hàng trăm nghìn lượt khách ngoại khu trong các dịp sự kiện, mang lại dòng tiền chi tiêu dồi dào từ bên ngoài chảy vào đô thị.

Chính sự cộng hưởng giữa mật độ cư dân sẵn có và lưu lượng du khách đều đặn đã tạo nên sức sống thương mại nhộn nhịp, biến nơi đây thành điểm tựa vững chắc cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ và văn phòng việc làm.

Nhịp sống cư dân hàng ngày và các tiện ích đồng bộ đã thổi sức sống cho Ocean City.

Đối với thị trường bất động sản, mọi quy hoạch dài hạn chỉ thực sự có ý nghĩa khi được bảo chứng bằng nhu cầu ở thực và dòng tiền khai thác thực tế. Tại Ocean City, giá trị tài sản được cấu thành từ hai tầng bảo chứng: nền tảng vận hành sẵn có hôm nay và tiềm năng gia tăng giá trị theo tiến trình phát triển kinh tế về phía Đông.

Khi các hạ tầng xã hội và thương mại đã thành hình rõ nét, người mua bất động sản có thể trực tiếp quan sát, đánh giá hiệu quả khai thác kinh doanh và nhịp sống đô thị trước khi đưa ra quyết định tích sản.

Từ một đô thị san sẻ sức ép dân số cho nội đô lúc ban đầu, Ocean City đang chuyển mình rõ rệt để xác lập vị thế một cực tăng trưởng đa chức năng: nơi hội tụ của an cư văn minh, việc làm chất lượng và dòng chảy thương mại không ngừng nghỉ bên bờ Đông Thủ đô.