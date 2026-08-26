Gỡ điểm nghẽn pháp lý cho bất động sản nghỉ dưỡng

TPO - Ngày 26/8, tại TP. Đà Nẵng, Báo Xây dựng tổ chức Diễn đàn “Bất động sản Du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam 2026”. Diễn đàn đã quy tụ nhiều cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm đánh giá thực trạng, nhận diện cơ hội và tìm giải pháp phát triển bền vững cho thị trường.

Tham dự diễn đàn có ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; các cơ quan quản lý, nhà đầu tư bất động sản Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng biên tập Báo Xây dựng, nhận định bất động sản du lịch nghỉ dưỡng có tiềm năng lớn, gắn với sự phát triển của du lịch, dịch vụ, hạ tầng và kinh tế địa phương. Đây cũng là thời điểm các vấn đề về chính sách, pháp lý cần được nhìn nhận và tháo gỡ đồng bộ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng biên tập Báo Xây dựng phát biểu tại diễn đàn

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng về nhà ở và thị trường bất động sản quý II/2026, trong quý có 9 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và 4 dự án được cấp phép xây dựng mới, với khoảng 1.807 căn hộ du lịch và 942 căn biệt thự du lịch, tăng 33,3% so với quý I.

Cả nước hiện có 47 dự án đang triển khai xây dựng, với khoảng 21.456 căn hộ du lịch và 3.865 căn biệt thự du lịch. Trong quý II, có 3 dự án hoàn thành xây dựng, gấp 3 lần quý trước và bằng 75% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, căn hộ du lịch đã được xác định là một loại hình cơ sở lưu trú du lịch theo pháp luật về du lịch. Các cơ sở kinh doanh lưu trú phải đáp ứng những yêu cầu về đăng ký kinh doanh, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, môi trường, an toàn thực phẩm, cơ sở vật chất và dịch vụ.

Việc từng bước xác lập rõ địa vị pháp lý của sản phẩm nghỉ dưỡng là nền tảng để thị trường phát triển minh bạch, chuyên nghiệp hơn.

Diễn đàn quy tụ nhiều cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư bất động sản Việt Nam



Theo TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), trong hơn 15 năm qua, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đã góp phần hình thành nhiều trung tâm du lịch lớn. Nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế đầu tư vào khách sạn, resort, khu vui chơi giải trí, sân golf, bến du thuyền và trung tâm hội nghị.

Những dự án quy mô lớn không chỉ bổ sung nguồn cung lưu trú mà còn thúc đẩy giao thông, thương mại, dịch vụ, việc làm và đào tạo nhân lực. Đây cũng là lĩnh vực có khả năng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, nhất là trong phân khúc khách sạn cao cấp, nghỉ dưỡng biển, vui chơi giải trí và du lịch sinh thái.

Tuy nhiên, để thu hút dòng vốn dài hạn, thị trường cần môi trường đầu tư ổn định và có khả năng dự báo cao. Những bất cập về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư, tiêu chuẩn pháp lý và cơ chế vận hành có thể làm gia tăng rủi ro cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Vì vậy, hoàn thiện pháp luật là điều kiện quan trọng để mở ra chu kỳ tăng trưởng mới. Các quy định liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và du lịch cần được rà soát theo hướng đồng bộ, thống nhất.

TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phát biểu tại diễn đàn

Tại phiên thảo luận “Giải pháp phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, các chuyên gia tiếp tục tập trung vào những điểm nghẽn về pháp lý, giao dịch và vận hành, đồng thời tìm giải pháp phát huy lợi thế về du lịch, hạ tầng và nguồn lực đầu tư.

Theo các đại biểu, cơ hội chỉ trở thành động lực tăng trưởng khi đi cùng hành lang pháp lý rõ ràng, môi trường đầu tư minh bạch và niềm tin được củng cố. Trong dài hạn, những dự án có vị trí tốt, pháp lý hoàn chỉnh, quy hoạch đồng bộ, năng lực tài chính vững và được vận hành chuyên nghiệp sẽ có lợi thế.

Khi Nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng hướng tới các chuẩn mực minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững, bất động sản nghỉ dưỡng có thể trở thành động lực mới cho du lịch, dịch vụ và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.