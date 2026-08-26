Đặt giáo dục vào lõi đô thị, Vinhomes Sài Gòn Park mở “đường băng” cho dòng tiền dài hạn

Vinhomes Sài Gòn Park đang thu hút sự chú ý ở phía Tây Bắc TP.HCM khi đặt tri thức vào lõi quy hoạch. Đại đô thị quy tụ quần thể nhiều trường đại học trên quy mô hơn 150 ha cùng hệ sinh thái 36 trường mầm non và liên cấp. Tại đây, các tiện ích được kiến tạo để trở thành bệ phóng phát triển con người, đồng thời tạo sức sống kinh tế nội tại bền vững cho toàn đô thị.

Quần thể giáo dục tại Vinhomes Sài Gòn Park được quy hoạch đồng bộ tạo nên hệ sinh thái sống, học tập và sáng tạo vận hành độc lập. Ảnh: Vinhomes

Dòng chảy tri thức hiện diện tự nhiên trong không gian sống

Không còn là những trường học riêng lẻ được bố trí rải rác như một tiện ích bổ sung, tại Vinhomes Sài Gòn Park, giáo dục là huyết mạch kết nối mọi không gian sống.

Nền tảng khởi đầu là hệ thống 36 trường mầm non và phổ thông liên cấp, bao gồm Vinschool cùng các trường công lập và tư thục chất lượng cao. Trẻ em được tiếp cận môi trường giáo dục chuẩn mực quốc tế ngay trước thềm nhà. Nhờ đó, phụ huynh có thể an tâm về hành trình lớn khôn của con mà không phải chịu áp lực đưa đón qua các cung đường tắc nghẽn.

Sau bậc phổ thông, thế hệ trẻ tiếp tục bước vào đại học trong quần thể hơn 150 ha, gồm nhiều trường đại học trong nước và quốc tế. Quy mô này tạo nên một trung tâm học thuật bậc cao năng động với hàng vạn sinh viên, giảng viên, nhà khoa học và chuyên gia.

Bước ra khỏi giảng đường, các cử nhân, kỹ sư và giới học thuật sẽ gặp nhau tại Công viên Tri thức Ivy Park rộng 3,3 ha. Chạy dọc theo công viên là Đại lộ Tri thức ven kênh dẫn lối tới Quảng trường Sách. Tại đây, những biểu tượng tri thức, thềm đọc sách ngoài trời, chòi học tập và ghế nghỉ được bố trí đan xen, tạo nên không gian lý tưởng cho các buổi thảo luận nhóm, tọa đàm khoa học, triển lãm hay workshop sáng tạo giữa thiên nhiên khoáng đạt.

Trong một buổi chiều mát mẻ, hình ảnh các bạn trẻ ngồi thảo luận chuyên môn dưới mái chòi học tập, các em nhỏ vui đùa và khám phá tri thức tại Quảng trường Sách, hay gia đình cùng quây quần bên thềm đọc sách ven kênh sẽ phác họa nên một lối sống văn minh, giàu tri thức mà hiếm đô thị nào có được.

Không dừng lại ở việc đào tạo, Vinhomes Sài Gòn Park còn thiết lập bệ phóng lập nghiệp cho người trẻ thông qua Làng khởi nghiệp Saigon Startup Village quy mô 1,6 ha. Được định vị như một tâm điểm đổi mới sáng tạo mới của miền Nam, khu phức hợp nổi bật với cụm tháp đôi văn phòng hiện đại 26-29 tầng, quy tụ các tập đoàn đa quốc gia, công ty công nghệ và mạng lưới quỹ đầu tư.

Quần thể đại học kết nối trực tiếp cùng Saigon Startup Village, mở ra cơ hội lập nghiệp cho giới trẻ ngay tại đại đô thị. Ảnh: Vinhomes

Sự cộng hưởng giữa giảng đường đại học và trung tâm việc làm tạo nên sẽ tương hỗ mật thiết. Ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường, sinh viên đã có thể cọ xát với môi trường doanh nghiệp thực tế, tham gia vườn ươm khởi nghiệp hay nắm bắt cơ hội tuyển dụng từ các tập đoàn lớn. Chuỗi kết nối này chính là chìa khóa giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao ở lại lập nghiệp và gắn bó dài lâu với vùng đất Tây Bắc TP.HCM.

Tri thức trở thành “hạ tầng mềm” tạo ra sức hút cư dân, nhân lực và dòng vốn

Với nhà đầu tư, giá trị đáng chú ý của mô hình thành phố tri thức nằm ở chỗ giáo dục không chỉ thu hút cư dân, mà còn tạo ra nhu cầu kinh tế có tính lặp lại.

Một quần thể đại học quy mô lớn kéo theo nhiều lớp nhu cầu: sinh viên cần nhà ở và dịch vụ thiết yếu; giảng viên, chuyên gia cần không gian lưu trú, ăn uống và giải trí; phụ huynh phát sinh nhu cầu lưu trú, mua sắm; còn các trường học, doanh nghiệp công nghệ và trung tâm nghiên cứu tạo thêm nhu cầu về văn phòng, bán lẻ, hội thảo, dịch vụ chuyên môn.

Đặc biệt, khác với nguồn cầu hình thành theo một thời điểm, cộng đồng giáo dục có khả năng được bổ sung liên tục theo chu kỳ tuyển sinh. Mỗi năm học mới lại đưa thêm sinh viên, giảng viên, chuyên gia và gia đình vào hệ sinh thái, tạo nền cầu mới cho nhà ở, cho thuê và dịch vụ.

Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa một đô thị có hệ thống trường học quy mô lớn, liên thông từ mầm non đến đại học và một thành phố được vận hành xoay quanh hệ sinh thái giáo dục. Với nhà đầu tư, bài toán không còn bó hẹp ở kỳ vọng tăng giá tài sản theo quá trình đô thị hóa, mà còn mở rộng sang khả năng khai thác dòng tiền từ nhu cầu ở thực, lưu trú, thương mại và dịch vụ.

Ở cấp độ rộng hơn, khi đại học, văn phòng, khởi nghiệp và nhà ở cùng hiện diện trong một không gian, chúng tạo thành vòng tuần hoàn kinh tế: đào tạo nhân lực - thu hút doanh nghiệp - tạo việc làm - hình thành cư dân - gia tăng tiêu dùng - thúc đẩy nhu cầu bất động sản.

Từ góc nhìn đó, Vinhomes Sài Gòn Park đang được định hình không đơn thuần như một nơi để ở, mà như một đô thị có khả năng tự hình thành cộng đồng, tự tạo nhu cầu và nuôi dưỡng các hoạt động kinh tế trong dài hạn. Chính dòng chảy liên tục từ tri thức đến nhân lực, từ nhân lực đến việc làm và từ việc làm đến nhu cầu tiêu dùng sẽ trở thành nền tảng tạo sức sống bền vững cho đại đô thị tri thức phía Tây Bắc TP.HCM.