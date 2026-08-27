TPHCM sắp đấu giá loạt khu đất gần 105 ha

TPO - Từ đây đến cuối năm, TPHCM tổ chức đấu giá 24 khu đất, tổng diện tích gần 105 ha trên địa bàn 7 xã và 11 phường. Trong đó, phần lớn các khu đất có diện tích vừa và nhỏ, được quy hoạch đất ở đô thị, sử dụng ổn định lâu dài.

UBND TPHCM phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 24 khu, tổng diện tích gần 105 ha trên địa bàn 7 xã và 11 phường. Đây là một phần trong danh mục 50 khu đất, tổng diện tích hơn 270 ha mà TPHCM dự kiến đưa ra đấu giá trong năm 2026.

Theo đó, khu đất có diện tích lớn nhất tại phường Bến Cát. TPHCM duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng. Khu đất thu hồi của Công ty TNHH San Miguel Pure Foods với tổng diện tích hơn 234 ha. Trong đó, diện tích đưa ra đấu giá hơn 92 ha, giá khởi điểm tạm tính hơn 2.756 tỷ đồng.

Tại phường Bình Lợi Trung, TPHCM dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại 418/1C Nơ Trang Long. Khu đất rộng hơn 4.300 m2, được quy hoạch đất nhóm nhà ở hiện hữu, có giá khởi điểm gần 376 tỷ đồng.

Ở phường Phước Thắng, TPHCM sẽ đưa ra đấu giá khu đất hơn 40.439 m2, quy hoạch đất xây dựng cơ sở y tế, có giá khởi điểm gần 280 tỷ đồng.

Ở khu vực ngoại thành, xã Phú Hòa Đông có khu đất gần 13.471 m2, là đất ở tại đô thị, với giá trị dự kiến gần 119 tỷ đồng.

Tương tự, tại xã Bình Hưng, TPHCM đấu giá hai khu đất gần 4.300 m2 thuộc khu đất phía Nam tại khu dân cư 13E - khu chức năng 13, Khu đô thị mới Nam Sài Gòn, được quy hoạch đất thương mại dịch vụ, giá khởi điểm hơn 75 tỷ đồng.

Đáng chú ý, danh mục đấu giá lần này có sự đa dạng về mục đích sử dụng, từ phát triển nhà ở, thương mại dịch vụ đến xây dựng cơ sở y tế.

Khu đất và công trình xây dựng trên đất số 453/82 Lê Văn Sỹ, phường Nhiều Lộc rộng hơn 66 m2, có giá khởi điểm hơn 8 tỷ đồng. Ảnh: PLO.

Tại xã Bình Châu, TPHCM đưa ra đấu giá quyền sử dụng gần 27.787 m2 đất để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa Bình Châu, với mức giá dự kiến gần 49 tỷ đồng.

Xã Long Hải có 2 khu đất được đưa ra đấu giá. Một khu gần 6.829 m2, gồm đất và tài sản gắn liền với đất, có giá khởi điểm gần 30 tỷ đồng. Khu còn lại rộng hơn 4.787 m2, là đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, với giá gần 22 tỷ đồng.

Tại xã Tân Nhựt, khu đất gần 7.125 m2 tại số B7 đường Nguyễn Hữu Trí, thuộc nhóm đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, có giá khởi điểm gần 33 tỷ đồng.

Còn tại xã Ngãi Giao, khu đất rộng 5.607 m2, quy hoạch đất thương mại dịch vụ để xây dựng siêu thị, có giá khởi điểm gần 18 tỷ đồng. Tại xã Kim Long, TPHCM đấu giá khu đất gần 6.245 m2 để thực hiện dự án Khu nhà ở với giá khởi điểm gần 11 tỷ đồng.

Tại phường Minh Phụng, TPHCM đấu giá khu đất 402/3 đường Hồng Bàng rộng hơn 377 m2, thuộc nhóm đất ở đô thị và đất dân cư hiện hữu cải tạo, có giá khởi điểm tạm tính gần 26 tỷ đồng. Lô đất 168 - 170 Hàn Hải Nguyên, phường Bình Thới, rộng hơn 69m2, là đất ở đô thị cũng được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm tạm tính 4,4 tỷ đồng.

Ở phường Tân Bình, khu đất số 112 Trương Công Định rộng gần 177 m2, thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu, TPHCM sẽ đưa ra đấu giá với giá khởi điểm tạm tính 21,4 tỷ đồng.

Khu đất số 22 Kinh Dương Vương, phường Phú Lâm rộng gần 322 m2, được quy hoạch là đất ở dân cư hiện hữu và cũng đã được thông qua phương án đấu giá, nhưng chưa xác định giá tạm tính.

Ở phường Gia Định, TPHCM đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại số 44/14 đường Nguyễn Văn Đậu. Khu đất rộng gần 214 m2, là đất ở đô thị, có giá khởi điểm gần 14 tỷ đồng.

Tại phường Nhiều Lộc, khu đất và công trình xây dựng trên đất số 453/82 Lê Văn Sỹ rộng hơn 66 m2, có giá khởi điểm hơn 8 tỷ đồng. Ở phường Linh Xuân, thành phố đấu giá nhà, đất tại số 105B đường Kha Vạn Cân và số 40 đường số 01 (khu 301), tổng diện tích gần 553 m2. Đây là đất ở đô thị, sử dụng ổn định lâu dài, với giá khởi điểm hơn 33 tỷ đồng.

Riêng phường Chợ Lớn có 5 khu đất được đưa ra đấu giá, tổng diện tích hơn 1.500 m2. Trong đó, khu đất có giá khởi điểm tạm tính cao nhất nằm tại 33 Vạn Tượng, rộng 827 m2, thuộc nhóm đất thương mại, dịch vụ, một phần được quy hoạch đất dân cư hiện hữu và đất hẻm. Giá khởi điểm tạm tính khoảng 81 tỷ đồng, chưa gồm giá trị tài sản còn lại gắn liền với đất.

Theo phương án được phê duyệt, các khu đất dự kiến được TPHCM tổ chức đấu giá trong năm 2026.