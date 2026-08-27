Bị khởi tố vì chiếm giữ 130 triệu đồng của người khác chuyển khoản nhầm

TPO - Biết rõ 130 triệu đồng được chuyển nhầm vào tài khoản nhưng không trả lại, thậm chí chặn liên lạc với người chuyển và sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân, Lâm Văn Thới bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Lâm Văn Thới tại cơ quan công an.

Ngày 26/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Thới (SN 1993, trú phường Tân Bình, TPHCM) về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”, theo khoản 1 Điều 176 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 9/4/2024, chị P.T.T.L. (SN 1994, trú phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) thực hiện giao dịch qua ứng dụng ngân hàng và thao tác nhầm, chuyển 130 triệu đồng vào tài khoản mang tên Lamvanthoi. Phát hiện sai sót, chị L. lập tức đến ngân hàng đề nghị tra soát, khiếu nại giao dịch. Chị cùng phía ngân hàng nhiều lần liên hệ, yêu cầu Thới hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, Thới biết rõ khoản tiền trên không thuộc quyền sở hữu của mình nhưng vẫn không trả lại. Người này còn chặn liên lạc với chị L. và rời khỏi địa phương.

Sau quá trình xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác định Thới đang sinh sống tại xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long và tiến hành làm việc với người này.

Tại cơ quan công an, Thới được cho là đã thừa nhận biết rõ 130 triệu đồng là tiền của người khác chuyển nhầm. Dù nhiều lần được chủ tài khoản và cơ quan chức năng yêu cầu hoàn trả, Thới vẫn cố tình chiếm giữ và sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân.

Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo, tiền chuyển nhầm vào tài khoản không mặc nhiên trở thành tài sản của người nhận. Khi biết khoản tiền không thuộc về mình, người nhận có trách nhiệm hoàn trả theo quy định. Việc cố tình chiếm giữ, sử dụng sau khi đã được yêu cầu trả lại có thể dẫn tới trách nhiệm hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.