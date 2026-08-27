Căn hộ trung tâm hướng biển: Giá trị kép từ tận hưởng đến tích sản

Theo báo cáo của DKRA Consulting, sức cầu tại thị trường Đà Nẵng đang tập trung mạnh vào sản phẩm cao cấp khi chiếm tới 93% lượng tiêu thụ. Nằm trong tổ hợp dự án cao cấp Capital Square ven sông Hàn, các căn hộ hướng biển mang tới tiềm năng gia tăng giá trị cộng hưởng cùng không gian sống thượng lưu, đã thu hút lớn sự quan tâm lớn của khách hàng, nhà đầu tư trong sự kiện “Passport to Happiness” vừa diễn ra.

Lấy cảm hứng từ tấm hộ chiếu – nơi lưu giữ dấu ấn của mỗi vùng đất đi qua, “Passport to Happiness” là thông điệp ẩn dụ cho những dấu mốc tạo nên hành trình sống trọn vẹn mà Capital Square mang đến cho các chủ nhân tinh hoa.

Sự kiện thu hút hàng trăm khách hàng và nhà đầu tư tới tham dự

“Passport to Happiness”: Giải mã sức hút căn hộ trung tâm

Chương trình đã thu hút hàng trăm khách hàng và nhà đầu tư tới tham gia, khẳng định sức hấp dẫn của siêu dự án Capital Square - nơi hội tụ vị trí đắt giá, quy hoạch bài bản cùng hệ sinh thái sống cao cấp bên sông Hàn.

Trong bối cảnh Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận những tăng trưởng vượt bậc về kinh tế và du lịch, chương trình mang đến những thông tin cập nhật nhất về xu hướng thị trường BĐS trung tâm thành phố cũng như khả năng khai thác kinh doanh bền vững, tối ưu dòng tiền của siêu dự án.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư phân tích: “Capital Square được phát triển dựa trên ba nhóm nhu cầu: an cư chất lượng cao tại lõi trung tâm; thuê căn hộ từ doanh nhân, chuyên gia nước ngoài và nhân sự cấp cao; sở hữu lâu dài một tài sản tại quỹ đất trung tâm ngày càng hữu hạn. Vị trí bên sông Hàn, pháp lý sở hữu lâu dài, tầm nhìn biển – sông – đô thị và hệ tiện ích đồng bộ giúp dự án đáp ứng trực tiếp những nhu cầu này. Vì vậy, sức hấp thụ của Capital Square có cơ sở từ nhu cầu sử dụng và khai thác thực tế, còn giá trị dài hạn được nâng đỡ bởi khả năng cho thuê cùng sự khan hiếm của vị trí”

Đại diện Chủ đầu tư mang đến những đánh giá chuyên sâu về tiềm năng đầu tư tại Capital Square

Bên cạnh những thông tin chuyên sâu về thị trường và dự án là chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà hấp dẫn tri ân khách hàng. Đặc biệt tiết mục múa tương tác LED kết hợp âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn đã tạo nên phút giây bùng nổ cảm xúc cho khán phòng, giúp khách hàng hình dung rõ nét hơn về phong cách sống hiện đại, đẳng cấp, nơi mỗi trải nghiệm đều trở thành một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình hạnh phúc tại Capital Square.

Tiết mục múa tương tác led mang đến bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn cho khách tham dự

Bộ sưu tập căn hộ hướng biển: Đặc quyền sống nghỉ dưỡng giữa lõi đô thị

Thuộc tổ hợp Capital Square, bộ sưu tập căn hộ hướng biển Victory Place nhận được sự quan tâm nổi bật tại sự kiện nhờ sự giao hòa giữa nhịp sống đô thị sôi động và cảnh quan thiên nhiên khoáng đạt.

Giữa trung tâm thành phố, những căn hộ sở hữu vị trí đắc địa cùng tầm view khoáng đạt mang đến trải nghiệm sống thượng lưu cùng giá trị tích lũy bền vững

Tọa lạc trên trục Ngô Quyền, Victory Place kết nối thuận tiện với sông Hàn, cầu Rồng và các điểm đến trọng yếu của trung tâm Đà Nẵng. Từ vị trí này, các căn hộ mở ra bốn lớp tầm nhìn hướng biển, sông Hàn, đô thị và quảng trường nội khu, tạo nên trải nghiệm sống giàu cảm xúc giữa trung tâm thành phố.

Cùng với đó, hệ tiện ích đồng bộ gồm quảng trường nghệ thuật, tuyến phố thương mại, trung tâm thương mại cùng các không gian giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống, gia tăng sức hấp dẫn đối với cư dân và khách thuê cao cấp.

Đánh giá về lợi thế từ vị trí này của tòa tháp Anh Phan Thành Trung đến từ Hà Nội chia sẻ “Tôi chọn Victory Place vì vị trí ngay trung tâm Đà Nẵng, căn hộ có tầm nhìn đẹp và pháp lý sở hữu lâu dài. Gia đình tôi dự định sử dụng căn hộ mỗi khi đến Đà Nẵng; thời gian còn lại có thể khai thác cho thuê. Như vậy, tài sản có giá trị sử dụng ngay trong quá trình sở hữu, còn vị trí trung tâm giúp tôi yên tâm hơn khi nắm giữ lâu dài.”

Trong khuôn khổ sự kiện, chủ đầu tư cũng giới thiệu chính sách bán hàng với nhiều giải pháp tài chính linh hoạt. Khách hàng được miễn phí quản lý trong 01 năm; chiết khấu lên tới 12% khi thanh toán sớm hoặc 6% theo tiến độ; hỗ trợ vay lên tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 18 tháng; thời gian ân hạn nợ gốc tới 36 tháng. Khách hàng có quê quán hoặc địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng – Quảng Nam được hưởng thêm mức chiết khấu 1% giá bán căn hộ cùng nhiều ưu đãi khác.

Thành công của “Passport to Happiness” cho thấy sự quan tâm của khách hàng vào phân khúc căn hộ hạng sang tại Đà Nẵng đang hình thành một tiêu chuẩn cạnh tranh mới: sản phẩm cần thuyết phục bằng những những giá trị có thể trải nghiệm và kiểm chứng, từ vị trí, pháp lý, tầm nhìn đến chất lượng tiện ích và khả năng khai thác.

Hội tụ đầy đủ các giá trị này, Victory Place đáp ứng đồng thời nhu cầu sống cao cấp và sở hữu tài sản có tiềm năng gia tăng dài hạn, qua đó khẳng định vị thế của một tòa căn hộ nổi bật tại Capital Square.