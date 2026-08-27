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Địa ốc

Pearl Residence: Căn hộ ven biển sổ đỏ trao tay, sở hữu lâu dài

P.V

Trong phân khúc bất động sản ven biển, pháp lý minh bạch và quyền sở hữu lâu dài ngày càng trở thành tiêu chí quyết định giá trị tài sản. Tại Cửa Lò, Pearl Residence tạo khác biệt với căn hộ hiện hữu, sổ đỏ trao tay, sẵn sàng bàn giao để chủ nhân sử dụng, khai thác và tích sản dài hạn.

Du lịch bốn mùa mở rộng nhu cầu lưu trú tại Cửa Lò

Cửa Lò đang bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng du lịch bốn mùa, cùng sự đầu tư vào hạ tầng, dịch vụ và đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón 5,2 triệu lượt khách, trong đó có 1,832 triệu lượt khách lưu trú. Việc kéo dài thời gian khai thác du lịch cùng lượng khách gia tăng tạo thêm dư địa cho thị trường lưu trú tại đô thị ven biển.

Khả năng kết nối thuận tiện với trung tâm Vinh giúp Cửa Lò tiếp cận tệp khách đa dạng, từ du khách nghỉ dưỡng, cư dân trong khu vực đến chuyên gia và khách công tác dài ngày. Theo đó, thị trường ngày càng quan tâm đến những sản phẩm sở hữu vị trí thuận lợi, tiện nghi và thời gian lưu trú linh hoạt. Người mua ưu tiên các bất động sản có thể kiểm chứng trực tiếp về vị trí, chất lượng hoàn thiện, tầm nhìn và tiến độ bàn giao. Pháp lý rõ ràng và quyền sở hữu lâu dài tiếp tục là nền tảng để chủ nhân chủ động sử dụng, khai thác, chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài sản trong tương lai.

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Các sản phẩm bất động sản có vị trí thuận lợi, tiện nghi và thời gian lưu trú linh hoạt ngày càng được quan tâm.

Sổ đỏ trao tay, nhận nhà ngay và sẵn sàng khai thác

Tọa lạc tại trung tâm Cửa Lò, liền kề Quảng trường Bình Minh, Pearl Residence kết nối thuận tiện với các trục giao thông cùng hệ thống hành chính, thương mại và dịch vụ của khu vực. Vị trí gần biển giúp cư dân dễ dàng tận hưởng không gian nghỉ dưỡng, đồng thời phù hợp với nhu cầu lưu trú của du khách và chuyên gia làm việc tại Nghệ An.

Pearl Residence được phát triển với mật độ xây dựng thấp, mỗi tầng chỉ bố trí 6 căn hộ. Thiết kế 3 phòng ngủ, 2 ban công cùng không gian rộng rãi giúp căn hộ phù hợp với gia đình, nhóm bạn hoặc khách có nhu cầu ở dài ngày. Hệ thống tiện ích gồm khu thương mại tại khối đế, khu vui chơi trẻ em và hệ thống không gian xanh góp phần hình thành môi trường sống tiện nghi ngay trong nội khu.

Một trong những giá trị nổi bật của Pearl Residence là quyền sở hữu lâu dài và sổ đỏ trao tay. Với nhu cầu an cư hoặc nghỉ dưỡng, yếu tố này giúp chủ nhân chủ động sử dụng căn hộ và nắm giữ tài sản lâu dài. Với nhu cầu khai thác lưu trú, thiết kế nhiều phòng ngủ, vị trí trung tâm và trạng thái sẵn sàng bàn giao giúp rút ngắn thời gian từ khi sở hữu đến khi vận hành.

Hiện tại, Pearl Residence bước vào giai đoạn bàn giao quỹ căn cuối. Khách hàng có thể trực tiếp tham quan, đánh giá chất lượng hoàn thiện và tầm nhìn thực tế để chủ động tính toán phương án sử dụng, khai thác hoặc tích sản dài hạn.

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Pearl Residence đang bước vào giai đoạn bàn giao quỹ căn hộ cuối.

Nhân dịp này, chủ đầu tư tổ chức sự kiện tri ân khách hàng “Gift of the Ocean”, kết hợp nhiều chương trình bốc thăm trúng thưởng với các phần quà giá trị. Đặc biệt là chương trình bốc thăm “Tân gia hạnh phúc – Sung túc lộc tài” với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn:

• 1 xe Honda City G trị giá 499.000.000 VNĐ

• 1 chuyến du lịch Nhật Bản trị giá 30.000.000 VNĐ

• 3 Giải khuyến khích: 1 TV Sony 55 inch trị giá 15.000.000VNĐ

Sự kiện cũng là dịp để khách hàng trực tiếp tìm hiểu sản phẩm và cơ hội sở hữu căn hộ Pearl Residence với chính sách hấp dẫn.

Thời gian: 8h30 ngày 29/08/2026

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò, 232 Bình Minh, phường Cửa Lò, Nghệ An.

P.V
#bất động sản #căn hộ ven biển #Pearl Residence #sổ đỏ #Cửa Lò #đầu tư dài hạn #nghỉ dưỡng

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