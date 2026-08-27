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Kinh tế

Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người phụ nữ giàu nhất Việt Nam

PV

Đà tăng của cổ phiếu VIC giúp tài sản bà Phạm Thu Hương vọt lên 4 tỷ USD, vượt bà Nguyễn Thị Phương Thảo và trở thành nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú USD thời gian thực của Forbes, tài sản của bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, đồng thời là vợ ông Phạm Nhật Vượng, ghi nhận vào sáng 27/8, đã chạm mốc 4 tỷ USD.

Với khối tài sản này, bà Hương hiện đứng thứ 1.072 thế giới và trở thành tỷ phú giàu thứ hai Việt Nam, vượt bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Diễn biến này cũng đưa vợ ông Phạm Nhật Vượng trở thành nữ tỷ phú giàu nhất cả nước.

Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam.

Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam.

Riêng trong phiên gần nhất, tài sản của bà Hương đã tăng thêm 162,2 triệu USD, tương ứng 4,2%.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air, hiện được Forbes ghi nhận sở hữu 4 tỷ USD.

Hồi tháng 3, khi Forbes công bố danh sách tỷ phú thế giới 2026, hai người xếp ở thứ hạng ngược lại. Bà Thảo khi đó có 4,2 tỷ USD và đứng thứ 1.011, còn bà Hương lần đầu góp mặt với 3 tỷ USD ở vị trí 1.406. Sau gần sáu tháng, tài sản bà Hương tăng thêm 1 tỷ USD và đi lên 336 bậc.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup - chồng bà Hương, vẫn giữ vị trí giàu nhất Việt Nam với 35,6 tỷ USD, đứng thứ 61 thế giới. Ở danh sách thường niên, tài sản ông được ghi nhận 27,7 tỷ USD.

Bà Phạm Thu Hương mới góp mặt trong danh sách tỷ phú USD của Forbes hồi tháng 2 đầu năm nay. Khi đó, Phó chủ tịch Vingroup được xác định sở hữu khối tài sản khoảng 2,2 tỷ USD, gắn với hơn 341 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, tương đương khoảng 4,4% vốn điều lệ tập đoàn. Bà Hương cũng là một trong những người sáng lập Vingroup cùng chồng.

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Bà Phạm Thu Hương. Ảnh: Zing.

Bà Phạm Thúy Hằng, Phó chủ tịch Vingroup - em gái bà Hương, đứng thứ 1.489 với 2,8 tỷ USD. Tài sản của bà tăng thêm 0,7 tỷ USD so với hồi tháng 3, còn thứ hạng cải thiện gần 500 bậc.

Ngoài vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng - bà Phạm Thu Hương, Việt Nam còn có 6 tỷ phú USD khác là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet; bà Phạm Thuý Hằng (em gái bà Phạm Thu Hương) - Phó Chủ tịch Vingroup; ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Hoà Phát, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank; ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT VPBank và ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan.

PV
taichinhdoanhnghiep.net.vn
#tỷ phú #Vingroup #bà Phạm Thu Hương #VIC #Việt Nam #tài sản

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