Hơn 100 người mắc kẹt trong đường hầm thủy điện sau lũ quét ở Nepal

TPO - Lực lượng cứu hộ Nepal đang nỗ lực giải cứu khoảng 100 người mắc kẹt trong đường hầm của một dự án thủy điện bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét tàn khốc xảy ra ngày 26/8.

Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết trong một tuyên bố, rằng quân đội nước này đang hoạt động trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt để khẩn trương giải cứu những người bị mắc kẹt.

“Quân đội Nepal vừa giải cứu thành công 350 công nhân và người dân địa phương bị mắc kẹt trong đường hầm. Họ đã phải đối mặt với những điều kiện cực kỳ nguy hiểm và gian nan giữa thời tiết xấu cùng dòng nước lũ dâng nhanh”, tuyên bố nêu rõ. “Quân đội vẫn đang nỗ lực sơ tán hơn 100 người khác đang bị mắc kẹt trong cùng đường hầm này”.

Thông báo không cung cấp thêm chi tiết về quốc tịch của những người được giải cứu hoặc những người đang mắc kẹt.

Lực lượng chức năng giải cứu công nhân mắc kẹt trong một đường hầm thủy điện. (Nguồn: CNN)

Một phát ngôn viên của quân đội Nepal cho biết: “Hai chiếc trực thăng đã được điều động nhưng công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do rất khó xác định vị trí các lối vào đường hầm. Các nỗ lực cứu trợ cũng đang được triển khai nhằm cung cấp nhu yếu phẩm cho những người đã được giải cứu”.

Các công nhân được giải cứu từ những dự án đập khác dọc theo thung lũng Trishuli đã mô tả một thảm họa ập đến với tốc độ kinh hoàng.

"Có ít nhất 400 công nhân tại công trường của tôi”, một công nhân kể lại khi được trực thăng đưa ra khỏi nơi làm việc. "Số người thiệt mạng còn nhiều hơn số người được cứu sống”.

Một công nhân khác cho biết, anh sống sót nhờ ở trong đường hầm tại con đập nơi mình làm việc khi trận lũ ập đến, nhưng anh đã kịp thoát ra ngoài và tìm được sự giúp đỡ sau đó 24 giờ. "Những cán bộ cấp cao làm việc ở phía bên kia con đập đều đã bị dòng nước cuốn trôi”.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, thảm họa xảy ra vào ngày 26/8 là do hiện tượng sụt băng, kéo theo một dòng lũ lớn gồm băng tan và đất đá đổ ập xuống chân núi.

Tính đến sáng 28/8, số người thiệt mạng được xác nhận tại Nepal là 469 người, số người thiệt mạng ở phía Trung Quốc là 3 người, cùng với hơn 1.300 người khác đang mất tích tại đây và vùng Tây Tạng (Trung Quốc).