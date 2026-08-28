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Pháp luật

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Một giám đốc bệnh viện ở Ninh Bình bị khởi tố vì làm sai lệch hồ sơ bệnh án

Minh Đức

TPO - Giám đốc và một bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp (Ninh Bình) vừa bị khởi tố với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm sai lệch hồ sơ bệnh án trong quá trình khám, chữa bệnh, nhằm mục đích vụ lợi.

Ngày 28/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Trình (SN 1965, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp và Tạ Minh Vương (SN 1992, trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), bác sĩ của bệnh viện, để điều tra về hành vi “Giả mạo trong công tác”, quy định tại khoản 2 Điều 359 Bộ luật Hình sự.

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Cơ quan tố tụng thực hiện các quyết định và lệnh đối với bị can Vũ Văn Trình. Ảnh: CACC.

Theo cơ quan công an, trong quá trình công tác tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp, bị can Trình và Vương bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong hoạt động khám, chữa bệnh để làm sai lệch hồ sơ bệnh án.

Hành vi này được xác định nhằm mục đích vụ lợi, qua đó xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức trong công tác khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế; đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp.

Trước đó, ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp để điều tra, làm rõ các hành vi liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Minh Đức
#Khởi tố bệnh viện Ninh Bình #Giả mạo hồ sơ bệnh án #Chống tham nhũng y tế #Bệnh viện Chỉnh hình Tam Điệp #Lợi dụng chức vụ

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