Tiêu hết tiền rồi trình báo bị cướp chặn đường

TPO - Tiêu hết số tiền 71 triệu đồng nhưng sợ gia đình phát hiện, H. đã dựng chuyện bị 4 đối tượng chặn đường, khống chế cướp số tiền 71 triệu đồng tại Tổ dân phố Trung Ái, phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Ngày 28/8, Công an phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đã xác minh, đồng thời lập biên bản xử phạt hành chính đối với vụ việc L.T.H. (trú phường An Nhơn Nam) dựng chuyện bị cướp 71 triệu đồng.

Trước đó, H. đến Công an phường An Nhơn Nam trình báo về việc khoảng 19h ngày 25/8/2026 đã bị 4 đối tượng chặn đường, khống chế cướp số tiền 71 triệu đồng tại Tổ dân phố Trung Ái, phường An Nhơn Nam.

L.T.H. tại cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Nhơn Nam khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ nội dung trình báo. Qua đó phát hiện nhiều nội dung bất thường trong các nội dung trình báo. Quá trình làm việc, trước những thông tin, tài liệu không thể chối cãi, H. thừa nhận không có vụ cướp nào xảy ra.

Công an phường An Nhơn Nam xác định, 71 triệu đồng không bị cướp mà đây là số tiền mà H. đã sử dụng, chi tiêu cá nhân hết. Do lo sợ gia đình phát hiện, H. đã dựng chuyện bị 4 đối tượng cướp tài sản nhằm che giấu sự việc.