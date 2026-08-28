Lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc: Hy vọng tìm thấy người sống sót mờ dần

TPO - Các đội cứu hộ sử dụng máy móc hạng nặng đã đào bới lớp bùn và đất đá tại những thị trấn ở Nepal bị tàn phá bởi trận lũ quét cách đây hai ngày, trong bối cảnh hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng mong manh và giới chức nỗ lực giảm thiểu nguy cơ xảy ra lũ mới.

Tính đến sáng 28/8, số người thiệt mạng được xác nhận tại Nepal là 469 người, số người thiệt mạng ở phía Trung Quốc là 3 người, cùng với hơn 1.300 người khác đang mất tích tại đây và vùng Tây Tạng (Trung Quốc). Khu vực này nằm gần nơi xảy ra vụ sập sông băng sáng 26/8, tạo ra dòng lũ dữ dội cuốn theo đá, băng, bùn và các mảnh vụn quét qua các làng mạc và thung lũng, phá hủy các nhà máy điện, đường sá và cầu cống dọc theo tuyến đường nối Kathmandu với Lhasa ở Tây Tạng. Tuyến đường này vốn rất phổ biến với những người đi bộ đường dài và hành hương. Trong số những người mất tích, ít nhất 540 người là người nước ngoài.

Người dân vùng biên giới Nepal mắc kẹt trên tầng cao của một tòa nhà khi dòng nước lũ ập đến. (Nguồn: CNN)

Giới chức Nepal đã huy động trực thăng để tìm kiếm người sống sót và thả hàng cứu trợ khẩn cấp cho hàng ngàn người đang bị cô lập tại các thị trấn và thung lũng. Đồng thời, các đội cứu hộ - có nơi sử dụng cả chó nghiệp vụ - đã tìm thấy thi thể của hàng trăm nạn nhân bị dòng nước cuốn trôi xuống vùng đồng bằng.

Dibga Tamang là một trong những người cuối cùng được giải cứu khỏi thị trấn Rasuwa - nơi chịu thiệt hại nặng nề - vào ngày 27/8. Nạn nhân này được trực thăng đưa cùng ba người khác đến một trại quân đội ở Nuwakot.

“Người thân của tôi đều đã mất cả rồi”, Tamang nói. "Chẳng còn ai chờ đợi tôi nữa. Mọi thứ và mọi người đều đã ra đi. Thế là hết”.

Bùn đất nhấn chìm một ngôi nhà ở Nuwakot (Nepal). (Ảnh: Reuters)

Người dân Nuwakot sốt ruột chờ đợi thông tin về những người thân mất tích. (Ảnh: AP)

Ông Ganesh Aryal, quan chức phụ trách quận Chitwan (Nepal), cho biết chính quyền đã tìm thấy 103 thi thể từ hệ thống sông ngòi trong quận. Khu vực này nằm ở vùng đồng bằng, cách nơi xảy ra lũ quét khoảng 100 km.

Do các bệnh viện địa phương không đủ chỗ chứa tất cả thi thể, chính quyền quận đang dựng lều tạm và sắp xếp để các gia đình đến nhận lại người thân đã khuất, ông cho biết.

Tuy nhiên, khó khăn chưa dừng lại ở đó. Khối lượng lớn nước và đất đá bị cuốn trôi hiện đang đe dọa gây ra một thảm họa khác.

Cơ quan quản lý thiên tai của Nepal cảnh báo, mực nước tại hồ chứa hình thành do đất đá chặn dòng sông Bhotekoshi đang dâng cao và có nguy cơ vỡ đập. Trong khi đó, phía Trung Quốc cho biết khoảng 3 triệu m3 nước - tương đương với khoảng 1.200 bể bơi tiêu chuẩn Olympic - dự kiến ​​sẽ đổ vào hồ chứa này trong ba ngày tới.

Do đó, nguy cơ vỡ hồ là rất cao, với lưu lượng dòng chảy dự kiến ​​đạt đỉnh vào khoảng ngày 1/9.

Theo truyền thông nhà nước, tính đến tối 27/8, lực lượng cứu hộ Trung Quốc vẫn chưa thể tiếp cận khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở phía biên giới Trung Quốc - cửa khẩu Gyirong, trong khi các đội công tác đang nỗ lực dọn dẹp đống đổ nát trên tuyến đường huyết mạch dẫn đến khu vực này.

Cửa khẩu Gyirong đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc, kết nối nước này với Nam Á.

Trung Quốc huy động máy móc dọn dẹp bùn đất sau trận lũ quét. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Nepal Balendra Shah đã đến thăm khu vực Nuwakot bị ảnh hưởng hôm 27/8 và nhận định rằng tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

"Tất cả các cơ quan nhà nước đang hoạt động hết công suất. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện nay là cứu mạng sống của từng người dân, tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích, điều trị những người bị thương và cung cấp cứu trợ khẩn cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng”, ông nói.

Thảm họa này là một thách thức lớn đối với chính quyền mới nhậm chức được 5 tháng của ông Shah, song các quan chức cho biết đất nước đã có sẵn hệ thống và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm trong việc xử lý những thảm kịch kiểu này, bao gồm cả trận động đất năm 2015 khiến gần 9.000 người thiệt mạng.