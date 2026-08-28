Không để xuất hiện những Huấn 'Hoa Hồng', Hải 'Sapa TV' khác

TPO - Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, cần làm rõ những thủ đoạn tinh vi để không còn những Huấn “Hoa Hồng”, Hải “Sapa TV” khác tiếp tục trục lợi trên lòng tin của người dân.

Xử lý nghiêm UAV đe dọa an toàn hàng không

Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 28/8, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7 năm 2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. (Ảnh: QH)

Theo bà Nga, cử tri và nhân dân cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn hoạt động hàng không do thiết bị bay không người lái (UAV) và các vật thể lạ xâm nhập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất...

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị các cơ quan xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể khác làm ảnh hưởng tới hoạt động bay theo quy định của pháp luật.

Thường trực Ủy ban cũng kiến nghị xử lý nghiêm hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong vụ án tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định về kiểm soát giao dịch liên kết quốc tế, quản lý giá kê khai, đấu thầu thiết bị y tế, cơ chế xác minh nguồn gốc xuất xứ, giá vốn của hàng hóa nhập khẩu đặc thù…

“Giang hồ mạng” và những khoản tiền khổng lồ

Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề cập đến vấn đề thời sự vừa qua, đó là việc công an khởi tố các đối tượng có ảnh hưởng trên mạng xã hội - những người này được nhiều người gọi là “giang hồ mạng”, điển hình như Huấn “Hoa Hồng”, Hải “Sapa TV”…

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh: QH)

Theo bà, việc khởi tố các đối tượng này cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật, với tinh thần không có vùng cấm, không có khoảng trống pháp lý và đặc biệt cho thấy không gian mạng không phải vùng “miễn trừ” pháp luật.

Cử tri đặt ra câu hỏi vì sao các đối tượng này huy động được số tiền từ thiện rất lớn và cho rằng, cần làm rõ thủ đoạn trục lợi số tiền từ thiện này. Bà Hải cho biết từ các kênh hoặc trang thông tin trên mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi, các “giang hồ mạng” tạo được niềm tin với người dân để huy động tiền từ thiện.

Vụ việc liên quan các đối tượng này đang điều tra, song bà Hải cho rằng cần công khai những hành vi vi phạm để người dân cân nhắc lại việc đặt lòng tin vào các đối tượng này.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng đề cập đến tình trạng “giang hồ mạng” cung cấp, bán nhiều sản phẩm kém chất lượng, không đúng như quảng cáo nhưng đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng trong thời gian ngắn, như bán nước hoa, bán thịt trâu gác bếp không có nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

“Đây là hiện tượng tự công bố quy chuẩn, tiêu chuẩn nhưng sản phẩm bán ra lại mang tiêu chuẩn khác. Hành vi này lừa dối khách hàng, đặt ra vấn đề lớn trong quản lý hoạt động kinh doanh trên không gian mạng”, bà Hải cho hay.

Nhấn mạnh thực tế vừa qua kinh doanh trên mạng phát triển nở rộ, song bà Nguyễn Thanh Hải nhận định công tác hậu kiểm, kiểm soát còn hạn chế, gây thiệt hại cho người dân.

Việc các “giang hồ mạng” giàu lên nhanh chóng, sở hữu nhiều tài sản lớn, theo bà Hải, cho thấy số lượng người bị lừa đảo, mua phải sản phẩm kém chất lượng là rất lớn.

“Người dân thường có tâm lý mua theo phong trào, đặt niềm tin vào những người có kênh bán hàng hàng triệu lượt theo dõi”, nhấn mạnh điều này, bà Hải đề nghị làm rõ chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này.

Theo bà, cần làm rõ những thủ đoạn tinh vi để không còn những Huấn “Hoa Hồng”, Hải “Sapa TV” khác tiếp tục trục lợi trên lòng tin của người dân.

Khắc phục bất cập trong ngành giáo dục

Tại phiên thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết vừa qua, một số thông tin liên quan tới vấn đề thi cử, đặt lại vấn đề đánh giá chất lượng giáo dục ở một số cơ sở giáo dục. Theo ông, vấn đề này nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội, đặc biệt là phụ huynh và các chuyên gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. (Ảnh: QH)

Chủ nhiệm Phan Văn Mãi đặt vấn đề, năm học sắp tới, việc nhận diện, khắc phục phải như thế nào để trả lại những giá trị thực của giáo dục.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, trong các cuộc làm việc về giáo dục - đào tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều chỉ đạo cụ thể, trong đó có nhóm giải pháp quan trọng đó là "sự thay đổi và đổi mới từ nội tại của ngành giáo dục là cực kỳ quan trọng".

Ông cho rằng, ngoài chính sách của Đảng, Nhà nước là chính sách chung, bản thân ngành giáo dục, các thầy cô giáo cũng phải có sự thay đổi tích cực để khắc phục những tồn tại, hạn chế.