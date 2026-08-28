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Hơn 500 người tham gia chữa cháy rừng gần trung tâm Quy Nhơn

Trương Định

TPO - Hơn 500 người được huy động, chia thành nhiều mũi băng rừng, vượt địa hình hiểm trở để khống chế đám cháy trên núi Vũng Chua, gần trung tâm Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Vụ cháy kéo dài từ trưa 27/8 đến tối cùng ngày. (Clip: Trương Định - Đặng Hải)

Trao đổi với Tiền Phong sáng 28/8, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết: Khoảng 20h ngày 27/8, các lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế, dập tắt vụ cháy xảy ra trên núi Vũng Chua .

Trong sáng nay, các lực lượng tiếp tục được huy động lên hiện trường để dọn dẹp tàn dư, kiểm tra các điểm có nguy cơ cháy âm ỉ và triển khai các biện pháp ngăn đám cháy bùng phát trở lại.

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Các lực lượng được huy động đến hiện trường dập lửa. (Ảnh: Trương Định)
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Lực lượng quân đội tiến hành cắt đường băng ngăn lửa lan rộng. (Ảnh: Trương Định)

Như Tiền Phong đưa tin, trưa 27/8, khu vực rừng trên núi Vũng Chua bất ngờ phát hỏa. Tiếp nhận thông tin, hơn 500 người gồm lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai, quân đội, dân quân, chính quyền địa phương cùng đông đảo người dân đã được huy động đến hiện trường để dập lửa.

Trong chiều 27/8, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

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Khu vực rừng trên núi Vũng Chua xảy ra cháy. (Ảnh: Đặng Hải)

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, khu vực xảy ra cháy là diện tích rừng trồng cây bạch đàn của người dân, được trồng trên diện tích đất rừng quy hoạch phòng hộ và đặc dụng. Diện tích bị ảnh hưởng ban đầu khoảng 5ha, trong đó chủ yếu cháy lớp thực bì dưới tán rừng. Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, rà soát hiện trường, xác định cụ thể diện tích, mức độ thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy.

Những ngày qua, tại tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng. Cụ thể, ngày 23/8, tại khu vực rừng keo ở đèo Cây Cốc (thôn An Chiểu, xã Hoài Ân) xảy ra cháy rừng. Vào ngày 21/8, một vụ cháy rừng cũng xảy ra tại khu vực núi Đầu Voi (thôn Cát Lâm, xã Hội Sơn).

Trương Định
#cháy rừng #Gia Lai #Quy Nhơn #núi Vũng Chua #băng rừng chữa cháy #Gia Lai liên tiếp cháy rừng

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