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Thi công đường ở Đồng Nai, phát hiện vật thể nghi là bom

Văn Quân

TPO - Công nhân đang thi công Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 đoạn qua địa bàn phường Xuân Lộc, TP. Đồng Nai thì phát hiện một vật thể có hình dạng nghi là bom trong khu vực.

Ngày 26/8, thông tin từ UBND phường Xuân Lộc, Ban Chỉ huy Quân sự phường đang tiến hành xử lý vật thể nghi là bom khi đang xây dựng mở rộng tuyến đường qua địa phương.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự phường, trong quá trình thi công Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 đoạn qua địa bàn phường Xuân Lộc, TP. Đồng Nai, lực lượng thi công phát hiện một vật thể có hình dạng nghi là bom nằm trong khu vực đất đá. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng thi công đã kịp thời báo tin cho Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Lộc.

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Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Lộc tiến hành kiểm tra vật thể nghi là bom tại hiện trường. Ảnh: Phường Xuân Lộc

Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự phường nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, tổ chức khoanh vùng, căng dây cảnh giới và bố trí lực lượng bảo vệ, không để người dân, công nhân và phương tiện tiếp cận khu vực có vật thể nghi là vật liệu nổ.

Đồng thời, Ban Chỉ huy Quân sự phường báo cáo lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để kiểm tra, xác định và có phương án xử lý theo đúng quy định.

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Lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Lộc tiến hành phong tỏa hiện trường để rà soát. Ảnh: Phường Xuân Lộc

Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Lộc khuyến cáo người dân và lực lượng thi công khi phát hiện bom, đạn hoặc vật thể nghi là vật liệu nổ cần giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không chạm, di chuyển, đào bới hoặc tác động vào vật thể. Đồng thời, nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng để được kiểm tra, xử lý, bảo đảm an toàn.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.773 được khởi công ngày 10/7/2026, có chiều dài khoảng 36,6 km, đi qua các địa phương Xuân Hòa, Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ và Xuân Đường với tổng mức đầu tư phần hạ tầng hơn 2.500 tỷ đồng. Riêng đoạn qua phường Xuân Lộc dài khoảng 1,5 km.

Văn Quân
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