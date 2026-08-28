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Một trung tâm ở Sở Công thương Đắk Lắk làm thất lạc hồ sơ kế toán

Huỳnh Thủy

TPO - Trung tâm Xúc tiến thương mại (cũ) thuộc Sở Công thương Đắk Lắk làm thất lạc hồ sơ kế toán năm 2023.

Sở Công thương Đắk Lắk vừa báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 16/KL-TTr ngày 30/3/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý tài chính, ngân sách tại Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk (cũ).

Theo báo cáo, Sở Công thương Đắk Lắk đã hoàn thành 5/7 nội dung kiến nghị, trong đó có các nội dung gồm: Chấn chỉnh công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; rà soát việc quản lý, sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại, khuyến công và các chương trình mục tiêu quốc gia.

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Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại được giao tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân vụ thất lạc hồ sơ kế toán năm 2023 tại Trung tâm Xúc tiến thương mại (cũ).

Hai nội dung còn lại, Sở Công Thương chưa thực hiện chưa xong gồm: Thu hồi 45,835 triệu đồng tiền thanh toán không đúng quy định đối với chi phí tư vấn cho công trình sửa chữa nhà làm việc của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Xử lý trách nhiệm trong vụ thất lạc hồ sơ kế toán năm 2023 của Trung tâm Xúc tiến thương mại (cũ).

Đối với vụ thất lạc hồ sơ, Sở Công thương Đắk Lắk đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của cơ quan công an và quy định pháp luật.

Đến nay, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã họp, đề xuất hình thức: Kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm với ông Ngô Văn Tượng (Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại); bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (Chuyên viên Phòng Xúc tiến thương mại, nguyên Phụ trách Kế toán Trung tâm Xúc tiến Thương mại cũ); bà Nguyễn Thị Mai Vân (Chuyên viên Phòng Xúc tiến thương mại, nguyên Phụ trách Kế toán Trung tâm Xúc tiến Thương mại cũ).

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đề xuất kỷ luật khiển trách đối với bà Hồ Tường Vy (Phụ trách kế toán Trung tâm). Hiện Trung tâm đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #hồ sơ kế toán #kỷ luật #cán bộ #thất lạc hồ sơ

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