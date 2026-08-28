Chìm thuyền trên sông Đồng Nai, 2 người mất tích

TPO - Một chiếc thuyền chở nhóm thanh niên rời bè cá trên sông Đồng Nai (đoạn qua xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ bị chìm, 2 người mất tích.

Ngày 28/8, lãnh đạo UBND xã Bảo Thuận cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Đồng Nai.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm xuyên đêm trên sông Đồng Nai. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, chiều 27/8, nhóm thanh niên đến một bè cá trên sông Đồng Nai (đoạn qua địa bàn xã Bảo Thuận) để vui chơi. Sau đó, nhóm người lên một thuyền nhỏ để vào bờ. Khi di chuyển đến khu vực nước sâu, thuyền bất ngờ bị chìm, 2 người bị nước cuốn mất tích.

Nhận tin báo, chính quyền xã Bảo Thuận đã huy động lực lượng công an, quân sự phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một nạn nhân và đưa vào bờ.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm nạn nhân còn lại.