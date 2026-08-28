[CLIP] Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trong cây xăng ở TPHCM

TPO - Xe khách 45 chỗ đang đậu bên trong cây xăng trên đường Lê Quang Đạo, xã Hóc Môn (TPHCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội, tạo cột khói đen cao hàng chục mét.

Clip xe khách bốc cháy.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 28/8, xe khách loại 45 chỗ đang dừng đỗ tại khu vực cây xăng trên đường Lê Quang Đạo thì bất ngờ xảy ra cháy.

Ngọn lửa được phát hiện từ khu vực phía sau xe, sau đó nhanh chóng lan rộng. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa bao trùm nhiều khu vực trên xe, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ.

Vị trí xe bốc cháy nằm bên trong cây xăng, gần khu vực các trụ bơm nhiên liệu.

Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân xung quanh lập tức sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa, hạn chế cháy lan sang khu vực xung quanh.

Hình ảnh xe khách bốc cháy dữ dội.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai chữa cháy.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Ngọn lửa không lan sang hệ thống bơm xăng lân cận.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, xe khách bị hư hỏng nặng, phần lớn nội thất và trần xe bị thiêu rụi, nhiều kính cửa sổ vỡ, khung xe ám đen sau hỏa hoạn.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.