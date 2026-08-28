Hà Nội nuôi nhốt gấu nhiều nhất cả nước

TPO - Trong khi 23/34 tỉnh/thành phố đã chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu, Hà Nội tiếp tục là điểm nóng khi chiếm gần 50% tổng số lượng gấu bị nuôi nhốt trên cả nước.

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), Hà Nội vẫn còn 67 cá thể gấu bị nuôi nhốt, chủ yếu tập trung tại địa bàn xã Phúc Thọ, chiếm gần 50% tổng số lượng gấu bị nuôi nhốt trên cả nước.

Đáng lưu ý, tình trạng nuôi nhốt gấu ở Hà Nội tiếp tục trong bối cảnh hơn 20 năm qua, số gấu bị nuôi nhốt tại các cơ sở tư nhân ở Việt Nam đã giảm 97%, từ khoảng 4.300 cá thể vào năm 2005 xuống còn 136 cá thể, nhờ những nỗ lực bền bỉ của các bộ, ban ngành trung ương, chính quyền địa phương, các cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức bảo tồn và cộng đồng.

Hình ảnh gấu bị nuôi nhốt tại Hà Nội. Ảnh: ENV.

Chỉ tính riêng năm 2026, hai địa phương không còn tình trạng nuôi nhốt gấu là Đà Nẵng và Thái Nguyên. Ngày 5/2, cá thể Gấu ngựa bị nuôi nhốt cuối cùng của Đà Nẵng đã được chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu tại Vườn quốc gia Bạch Mã (Huế).

Vào giữa tháng 6 vừa qua, ba cá thể Gấu ngựa cuối cùng Thái Nguyên cũng được chuyển giao thành công về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, đánh dấu kết quả của hơn hai thập kỷ nỗ lực giảm số lượng gấu nuôi nhốt tại Thái Nguyên, đưa tỉnh này chính thức trở thành địa phương thứ 23 trên 34 tỉnh thành không còn gấu nuôi nhốt.

Một số địa phương khác cũng đang tiến gần đến việc chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu. Sáng ngày 9/7, một cá thể Gấu ngựa tại tỉnh Lào Cai đã được chủ nuôi tự nguyện chuyển giao tới Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Sau đợt chuyển giao này, toàn tỉnh sẽ chỉ còn duy nhất một cá thể gấu bị nuôi nhốt, đưa Lào Cai tiến gần hơn tới mục tiêu không còn gấu bị nuôi nhốt tại các hộ dân.

Một cá thể Gấu chó được cứu hộ và chuyển từ TPHCM về Trung tâm Cứu hộ Gấu tại Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) vào tháng 4/2026.

Trong khi ngày càng nhiều địa phương tiến gần tới mục tiêu không còn gấu nuôi nhốt, Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất cả nước với 67 cá thể gấu, chiếm gần một nửa số gấu còn lại trên toàn quốc. Điều này khiến Thủ đô trở thành “điểm nghẽn” lớn nhất trên hành trình đưa Việt Nam chấm dứt hoàn toàn hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật.

Theo bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), trong bối cảnh hoạt động nuôi nhốt gấu không những không mang lại giá trị kinh tế cho chủ nuôi mà còn tạo gánh nặng cho công tác quản lý và tiềm ẩn nguy cơ đối với cộng đồng, nhiều địa phương chủ động vào cuộc để chấm dứt hoàn toàn tình trạng này.

Tuy nhiên, tại Thủ đô, bà Hà cho rằng, tiến độ chấm dứt nuôi nhốt gấu vẫn rất chậm so với kỳ vọng. “Hà Nội cần tạo ra những bước đột phá quan trọng, góp phần giúp Việt Nam sớm khép lại hoàn toàn hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật”, bà Hà đề xuất

ENV đặt kỳ vọng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, chính quyền xã Phúc Thọ và các cơ quan chức năng liên quan cùng vào cuộc mạnh mẽ, đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và vận động các chủ nuôi chuyển giao gấu tới các trung tâm cứu hộ.

Đồng thời, ENV đề xuất các cơ quan chức năng Hà Nội và Phúc Thọ cũng cần xác định thời điểm cụ thể và các giải pháp khả thi khác nhằm chấm dứt hoàn toàn hoạt động nuôi nhốt gấu tại địa phương.

ENV cũng kêu gọi người dân cả nước chung tay chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu bằng cách khuyến khích các chủ nuôi tự nguyện chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ, đồng thời, không mua, sử dụng mật gấu và các sản phẩm từ gấu, thông báo các hành vi vi phạm cho cơ quan chức năng hoặc Đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã của ENV theo số điện thoại miễn phí 1800-1522.

Tại Hội thảo “Phối hợp thúc đẩy công tác chuyển giao, cứu hộ và bảo tồn gấu” do Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp với Vườn quốc gia Bạch Mã và Tổ chức Động vật Châu Á tổ chức ngày 24/8, TS Nguyễn Vũ Linh – Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho rằng, hành trình chấm dứt nuôi nhốt gấu lấy mật chỉ có thể thành công nhờ sự đồng hành bền bỉ giữa cơ quan quản lý, lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và các tổ chức bảo tồn.

Cá thể gấu tại Trung tâm Cứu hộ Gấu ở Vườn quốc gia Bạch Mã.

TS Đoàn Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khẳng định quyết tâm tăng cường phối hợp giữa các địa phương và các bên liên quan nhằm đưa những cá thể gấu còn lại về các trung tâm cứu hộ. Ông cũng nhấn mạnh công tác tuyên truyền, vận động vẫn là giải pháp trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết thời gian tới sẽ đề nghị những địa phương còn gấu nuôi nhốt đẩy mạnh vận động để sớm hoàn tất việc bàn giao các cá thể còn lại.