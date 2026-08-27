Đà Nẵng xử lý ra sao khi nguồn nước sinh hoạt nhiễm phóng xạ?

Hiện, Đà Nẵng có hơn 500 cơ sở bức xạ, tập trung chủ yếu trong khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, thành phố còn có các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong công tác kiểm tra an ninh, soi chiếu, chiếu xạ công nghiệp, bảo quản thực phẩm… Thời gian qua, địa phương triển khai nhiều chính sách, cơ chế để đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn.