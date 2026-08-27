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Khoa học

Đà Nẵng xử lý ra sao khi nguồn nước sinh hoạt nhiễm phóng xạ?

Giang Thanh

TPO - Sáng 27/8, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố năm 2026 với tình huống giả định là Nhà máy nước Cầu Đỏ - nguồn cấp nước sinh hoạt của địa phương bị nhiễm phóng xạ.

Đà Nẵng xử lý ra sao nếu nguồn nước sinh hoạt nhiễm phóng xạ? Video: Giang Thanh
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Theo kịch bản, tại Nhà máy nước Cầu Đỏ (phường Cẩm Lệ), nhân viên phát hiện vật thể kim loại có kí hiệu lạ xuất hiện tại bể xử lý nước, xung quanh có bột trắng và các viên kim loại chưa xác định được nguồn gốc. Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo nhà máy đã chỉ đạo tạm dừng cấp nước, cô lập khu vực và báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ﻿ TP. Đà Nẵng để được hỗ trợ.
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Tiếp nhận thông tin, đánh giá ban đầu sự cố, Sở Khoa học và Công nghệ nhận định khả năng liên quan đến nguồn phóng xạ ngoài kiểm soát, nguy cơ ở mức báo động cấp 2. Lực lượng chuyên môn sử dụng thiết bị đo và xác định vật thể là nguồn phóng xạ.
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Ngay lập tức, khu vực hiện trường được lực lượng chức năng phong tỏa, khoanh vùng và kiểm soát người, phương tiện. Chỉ huy hiện trường có mặt để phối hợp với các lực lượng thảo luận phương án xử lý.
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Sau khi thống nhất phương án, các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai tiếp cận hiện trường và tiến hành xử lý nguồn phóng xạ.
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Lực lượng kỹ thuật của Sở Khoa học và Công nghệ tiếp cận khu vực nguy hiểm, khảo sát chi tiết, xác định vành đai an toàn, mức độ nhiễm bẩn và lấy mẫu nước tại các bể.
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Các cán bộ, nhân viên nhà máy phát hiện nguồn phóng xạ được đo kiểm bức xạ bằng thiết bị chuyên dụng trước khi được chăm sóc y tế.
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Tất cả các trường hợp từng tiếp xúc với nguồn phóng xạ﻿ được các y bác sĩ của Trung tâm cấp cứu 115 kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Người có biểu hiện có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt, buồn nôn… được đưa đến các cơ sở y tế để điều trị.
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Sau khi xác định các thông tin cụ thể về nguồn phóng xạ, lực lượng kỹ thuật trực tiếp thu hồi nguồn phóng xạ, đưa vào bình chứa an toàn và kiểm tra lại mức bức xạ.
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Các chiến sĩ phòng hóa tiến hành xử lý bột phóng xạ và thực hiện tẩy xạ khu vực nguy hiểm. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bơm hút nước nhiễm xạ vào các téc chuyên dụng để vận chuyển về nơi lưu giữ tạm thời.
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Quá trình này được các lực lượng liên tục thực hiện cho đến khi đảm bảo hiện trường đã được tẩy xạ hoàn toàn. Sau đó, lực lượng kỹ thuật đo kiểm lần cuối. Kết quả xác nhận nguồn phóng xạ và nước nhiễm xạ đã được thu hồi; khu vực cơ bản được kiểm soát.
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Theo ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, tình huống sự cố nhiễm xạ nguồn nước sinh hoạt có thể xảy ra trong thực tế, tính chất phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, môi trường và đời sống người dân.
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“Quá trình diễn tập giúp rà soát tính phù hợp của phương án ứng phó, đánh giá năng lực thực tế của các lực lượng tham gia, nhận diện những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện nhằm nâng cao hơn nữa khả năng chủ động ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân của thành phố”, ông Bửu nói.

Hiện, Đà Nẵng có hơn 500 cơ sở bức xạ, tập trung chủ yếu trong khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, thành phố còn có các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong công tác kiểm tra an ninh, soi chiếu, chiếu xạ công nghiệp, bảo quản thực phẩm… Thời gian qua, địa phương triển khai nhiều chính sách, cơ chế để đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn.

Giang Thanh
#Ứng phó sự cố bức xạ #Đà Nẵng #Nguồn phóng xạ #Diễn tập ứng phó #An toàn bức xạ

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