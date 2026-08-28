Công bố giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Công ty TNHH Công Nghệ Ti Group

Mã số thuế / Mã doanh nghiệp: 0314888280

Trụ sở chính: 12 Hoàng Ngọc Phách, Phường Phú Thọ Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 0918092068

Email: support@tigroup.vn - Website: tigroupvn.com

Căn cứ theo khoản 6 điều 23 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 81/2016/NĐ-CP;

Công ty TNHH Công Nghệ Ti Group được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng và xin công bố các giấy phép với những nội dung sau:

I - Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng số 8501/GP-SKHCN do Sở Khoa Học và Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh đã ký ngày 25 tháng 8 năm 2025.

1. Số giấy phép: 8501/GP-SKHCN, ngày cấp: 25-8-2026, ngày hiệu lực: 25-08-2026, ngày hết hạn giấy phép: hết ngày 25-8-2036

2. Loại hình dịch vụ: Doanh nghiệp được phép cung cấp các dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông công cộng cố định mặt đất sau:

a) Dịch vụ viễn thông cơ bản: Dịch vụ truyền số liệu; Dịch vụ kênh thuê riêng; Dịch vụ kết nối Internet;

b) Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng: Dịch vụ truy nhập.

3. Phạm vi cung cấp dịch vụ: Doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ viễn thông nêu tại khoản 1 Điều này trong phạm vi toàn quốc.

4. Phương thức cung cấp dịch vụ: bán lại.

5. Hình thức thanh toán: Doanh nghiệp được phép cung cấp dịch vụ viễn thông nêu tại khoản 1 Điều này theo hình thức thanh toán giá cước trả trước, trả sau.

6. Thuê kênh và kết nối: Doanh nghiệp được quyền xây dựng, lắp đặt, sở hữu hệ thống thiết bị viễn thông và đường truyền dẫn trong phạm vi cơ sở và điểm phục vụ công cộng của mình để cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ viễn thông; thuê đường truyền dẫn để kết nối hệ thống thiết bị viễn thông, các cơ sở, điểm phục vụ công cộng của mình với nhau và với mạng viễn thông công cộng của doanh nghiệp viễn thông khác; được thuê đường truyền dẫn hoặc mua lưu lượng dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông khác để bán lại cho người sử dụng dịch vụ viễn thông; cho doanh nghiệp viễn thông khác thuê lại cơ sở hạ tầng viễn thông mà mình đã thuê nếu được doanh nghiệp viễn thông cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông đồng ý. Doanh nghiệp viễn thông có quyền kết nối mạng viễn thông của mình với mạng, dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông khác; có nghĩa vụ cho doanh nghiệp viễn thông khác kết nối vào hệ thống thiết bị và dịch vụ viễn thông được cung cấp theo Giấy phép này theo các quy định về quản lý kết nối viễn thông

7. Tài nguyên viễn thông: Doanh nghiệp không được cấp và sử dụng tài nguyên Internet theo quy hoạch và quy định về quản lý tài nguyên Internet.

8. Giá cước: Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý giá cước viễn thông.

9. Chất lượng dịch vụ: Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng viễn thông.