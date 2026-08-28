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Pháp luật

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Truy xét hai đối tượng cướp tài sản của người phụ nữ lớn tuổi

Nguyễn Dũng

TPO - Đang đi bộ trước nhà số 103 đường số 3, phường An Lạc, bà L.T.A.H. (SN 1953) bị hai đối tượng đi xe máy áp sát cướp chiếc điện thoại di động đang cầm trên tay.

Ngày 27/8, Công an phường An Lạc (TPHCM) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý Nguyễn Hồ Minh Trọng (SN 2009, thường trú phường Bình Tiên) và Ngô Quang Khải (SN 2005, thường trú xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long) liên quan vụ cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 26/8, bà L.T.A.H. (SN 1953) đi bộ trước nhà số 103 đường số 3, phường An Lạc, trên tay cầm một chiếc điện thoại di động.

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Hai đối tượng gây án cùng tang vật.

Bên trong ốp lưng điện thoại, bà H. để 6,8 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ cá nhân.

Thời điểm này, Trọng điều khiển xe máy chở Khải lưu thông đến khu vực trên. Khi tiếp cận bà H., Trọng điều khiển xe áp sát để Khải ngồi phía sau dùng tay giật chiếc điện thoại nạn nhân đang cầm.

Sau khi lấy được tài sản, Trọng tăng ga, điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của bà H., Công an phường An Lạc triển khai lực lượng xác minh, rà soát các đối tượng, phương tiện và hướng di chuyển của những người liên quan.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, tức khoảng 9 giờ sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường An Lạc xác định Nguyễn Hồ Minh Trọng và Ngô Quang Khải, đưa cả hai về trụ sở làm việc.

Theo cơ quan công an, tại trụ sở, Trọng và Khải thừa nhận hành vi cướp giật tài sản.

Công an phường An Lạc đang phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an TPHCM tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
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