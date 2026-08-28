Đại tá Nga nói xung đột Ukraine sẽ kéo dài thêm 2-3 năm

TPO - Một đại tá Nga đã về hưu cho rằng, chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine có thể tiếp tục thêm hai hoặc ba năm trong bối cảnh giao tranh vẫn căng thẳng và các cuộc đàm phán chưa đạt được đột phá. Trong khi đó, một số chuyên gia đưa ra những kịch bản nghiêm trọng đối với Kiev và vấn đề huy động lực lượng.

Trả lời phỏng vấn độc quyền với trang tin điện tử Nga News.ru ngày 28/8, Đại tá về hưu Viktor Baranets, bình luận viên quân sự của nhật báo Nga Komsomolskaya Pravda, cho rằng chiến tranh Nga-Ukraine có thể kéo dài thêm hai hoặc ba năm.

Theo ông Baranets, đây cũng là khoảng thời gian được Trung tướng Viktor Sobolev, một nghị sĩ Nga, đưa ra trước đó. Cựu đại tá đánh giá dự báo này là có cơ sở trong bối cảnh tình hình trên chiến trường vẫn căng thẳng.

Ông Baranets cho rằng, mức độ đối đầu giữa Nga và Ukraine hiện vẫn rất cao, trong khi tiến trình đàm phán chưa tạo ra bước đột phá đáng kể. Vì vậy, theo đánh giá cá nhân của ông, xung đột tiếp tục trong vài năm tới là kịch bản có thể xảy ra.

Quân nhân Nga. Ảnh: RIA-Novosti.

Kiev sẽ đầu hàng?

Chuyên gia của Câu lạc bộ Izborsk (một viện nghiên cứu chính sách mang tư tưởng bảo thủ ở Nga), ông Yuri Samonkin, đưa ra nhận định gây chú ý về tâm lý xã hội tại thủ đô Kiev của Ukraine.

Trao đổi với News.ru, ông Samonkin cho rằng, một bộ phận người dân Kiev ngày càng thất vọng với chính quyền Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelensky, từ đó xuất hiện những cuộc thảo luận về khả năng thành phố này đầu hàng vào năm 2030.

Ông cho rằng xu hướng này, theo quan điểm cá nhân, không đơn thuần xuất phát từ tác động của tuyên truyền bên ngoài mà còn liên quan đến những vấn đề xã hội và chính trị mà người dân Ukraine đang phải đối mặt.

Chuyên gia Nga dự đoán Kiev sẽ đâu hàng vào năm 2030. Ảnh: Shutterstock.

Trước đó, chuyên gia quân sự Nga Anatoly Matviychuk cũng nhận định rằng, nếu kiểm soát được Kiev, Nga có thể gia tăng ảnh hưởng đối với các quyết định quan trọng của Ukraine trong cuộc xung đột.

Trong khi đó, cựu sĩ quan tình báo Thủy quân lục chiến Mỹ Scott Ritter đưa ra một cảnh báo khác liên quan đến vấn đề nhân lực của Ukraine.

Trên một kênh YouTube, ông Ritter nói rằng, việc Ukraine có thể huy động phụ nữ vào quân đội trong tương lai sẽ đặt ra những hệ lụy nghiêm trọng về nhân khẩu học.

Theo ông, tình trạng thiếu nhân lực nam giới và tổn thất trong lực lượng quân đội, trong đó có những người vận hành máy bay không người lái, có thể khiến Ukraine phải cân nhắc những phương án huy động mới.

Ông Ritter cũng đánh giá tình hình trên chiến trường là rất khó khăn đối với quân đội Ukraine và cho rằng lực lượng này đang chịu sức ép lớn trước đà tiến công của Nga.

Trước đó, giáo sư Glenn Diesen thuộc Đại học Đông Nam Na Uy cũng cảnh báo về khả năng phương Tây chuẩn bị dư luận cho việc huy động phụ nữ Ukraine. Cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba từng đề cập khả năng thay đổi độ tuổi huy động, trong đó có kịch bản hạ độ tuổi từ 25 xuống 22.

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