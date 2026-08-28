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Thế giới

Nepal từ chối các đội cứu hộ nước ngoài sau thảm họa ‘sóng thần trên cạn’

Bình Giang

TPO - Ngày 28/8, Bộ Ngoại giao Nepal cho biết nước này không cần sự hỗ trợ của nước ngoài trong các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau trận lũ quét thảm khốc, khước từ đề nghị giúp đỡ từ một số quốc gia có công dân mất tích trong thảm họa.

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Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trên tuyến đường ở huyện Gyirong, thuộc khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, ngày 28/8 (Ảnh: Reuters)

Trận lũ quét dữ dội như sóng thần đã càn quét nhiều khu vực, trong đó có huyện Rasuwa gần biên giới Trung Quốc, san phẳng nhiều thị trấn, gây thiệt hại cho các dự án thủy điện và khiến gần 500 người thiệt mạng.

Hàng trăm công dân nước ngoài vẫn mất tích, trong đó có công dân Hàn Quốc. Seoul cho biết đã cử đội ứng phó tới Nepal và sẽ tiếp tục điều một đội cứu trợ thiên tai đến nước này.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nepal cho biết chính phủ đang tự tổ chức các hoạt động cứu hộ.

“Việc các nước đề nghị hỗ trợ là điều tự nhiên. Các cơ quan an ninh của chúng tôi đang tiến hành hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Hiện tại, chúng tôi không cần sự hỗ trợ như vậy”, ông Lok Bahadur Chhetri - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nepal, phát biểu ngày 28/8, nhưng không nêu cụ thể.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Nepal đã thông báo rằng nước này chưa có kế hoạch tiếp nhận các đội cứu hộ nước ngoài.

“Trong vấn đề này, Hàn Quốc sẽ tiếp tục đàm phán với Nepal”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Hàn Quốc thông báo Seoul đã cam kết viện trợ nhân đạo 1 triệu USD thông qua các tổ chức quốc tế.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận 9 công dân Hàn Quốc làm việc tại một nhà máy thủy điện đã mất tích và 10 người khác bị mắc kẹt.

Theo báo Kathmandu Post, các quốc gia gồm: Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka và Bangladesh đã đề nghị Chính phủ Nepal cho phép các đội tìm kiếm và cứu hộ của họ tham gia hoạt động cứu nạn.

Ông Dinesh Bhattarai - cựu Đại sứ Nepal tại Liên Hợp Quốc, cho rằng việc Chính phủ Nepal miễn cưỡng tiếp nhận các đội tìm kiếm và cứu hộ nước ngoài có thể liên quan đến tính nhạy cảm của huyện Rasuwa - khu vực giáp vùng Tây Tạng của Trung Quốc.

“Họ có thể đã cân nhắc sự nhạy cảm về vị trí địa lý và quyết định không tiếp nhận các đội nước ngoài”, ông Bhattarai nói với Reuters.

Tuy nhiên, ông Chhetri nói rằng quyết định này không liên quan đến sự nhạy cảm của Trung Quốc, bởi các đội cứu hộ của Nepal đang tự đảm nhiệm hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Bình Giang
Theo Reuters
#Nepal #Lũ quét #Cứu hộ #Trung Quốc #Tây Tạng

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