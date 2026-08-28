Được cấp cứu kịp thời khi vừa nhập cảnh, du khách Mỹ xúc động muốn hiến tạng cho Việt Nam

TPO - Một du khách người Mỹ bất ngờ bị hạ đường huyết, chóng mặt, có dấu hiệu đột quỵ khi làm thủ tục nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị). Sau khi được lực lượng chức năng hỗ trợ, sức khỏe người này đã ổn định.

Ngày 28/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một du khách người Mỹ gặp vấn đề về sức khỏe trong lúc nhập cảnh.

Du khách người Mỹ đã được cấp cứu kịp thời.

Du khách là ông Grosman Eugenne (SN 1945, quốc tịch Mỹ). Khi đang làm thủ tục nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, ông bất ngờ có biểu hiện hạ đường huyết, chóng mặt, có dấu hiệu đột quỵ rồi ngã xuống khu vực cửa khẩu.

Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp lực lượng Kiểm dịch y tế Lao Bảo nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và kiểm tra tình trạng sức khỏe cho du khách. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, sức khỏe ông Grosman Eugenne sau đó ổn định.

Ông mong muốn, sau khi chết sẽ được hiến tạng cho y học Việt Nam.

Đáng chú ý, trong lúc được chăm sóc, vị khách Mỹ xúc động chia sẻ, ông không có gia đình, vợ con và bày tỏ mong muốn sau khi qua đời sẽ hiến tạng cho y học Việt Nam, để các bộ phận cơ thể của mình có thể tiếp tục được sử dụng, góp phần cứu chữa, mang lại cơ hội sống cho những người bệnh.