Sở Y tế Hà Nội sẽ phối hợp kiểm tra các địa điểm quảng bá tế bào gốc

TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về việc nhiều phòng khám quảng bá dịch vụ đưa người Việt ra nước ngoài tiêm tế bào gốc, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra.

Trao đổi qua điện thoại với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc doanh nghiệp quảng cáo dùng tế bào gốc khám chữa bệnh là sai quy định. Nếu phát hiện cơ sở nào quảng cáo và có dấu hiệu khám chữa bệnh, Sở Y tế Hà Nội sẽ xử phạt ngay.

“Phòng khám không sử dụng tế bào gốc tại Việt Nam. Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý", vị lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội chia sẻ.

Sở Y tế Hà Nội cũng khuyến cáo người dân, tiếp cận thông tin về tế bào gốc một cách khách quan, khoa học và thận trọng. Người dân không nên tin vào quảng cáo hoặc thông tin trên mạng xã hội, internet về việc tế bào gốc có thể chữa khỏi nhiều loại bệnh, trẻ hóa cơ thể hoặc mang lại hiệu quả thần kỳ khi chưa có cơ sở khoa học và chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Sở Y tế Hà Nội cảnh báo người dân cẩn trọng với lời quảng cáo sử dụng tế bào gốc. Ảnh minh họa, Sở Y tế Hà Nội.

Sở Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống nhằm giúp người dân tiếp cận đúng, đầy đủ và khoa học về các ứng dụng của tế bào gốc trong y học.

Nhằm cảnh báo cho người dân, Sở Y tế Hà Nội cũng có công văn gửi UBND phường, xã và khuyến cáo tới người dân. Theo đó, Sở Y tế Hà Nội cho biết, Bộ Y tế chưa cấp phép cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc nào tại Việt Nam thực hiện phương pháp hay cung cấp sản phẩm làm đẹp từ tế bào gốc người như các thông tin quảng cáo.

Đơn vị này cũng chưa phê duyệt cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào trên địa bàn Hà Nội thực hiện các danh mục kỹ thuật liên quan đến ứng dụng, sử dụng tế bào gốc trong khám, chữa bệnh.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND xã, phường tăng cường kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh và dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe tại cơ sở trên địa bàn quản lý, tuyên truyền, thông tin, cảnh báo đến người dân.

Trước đó, Báo Tiền Phong đăng tải bài viết phản ánh tình trạng, nhiều phòng khám tại Hà Nội đủ chiêu trò dẫn dụ người dân ra nước ngoài tiêm tế bào gốc như: Tổ chức hội thảo giới thiệu dịch vụ, quảng cáo tế bào gốc giúp tăng khả năng miễn dịch, kéo dài tuổi thọ. Chi phí thực hiện tế bào gốc có thể lên tới 1,2 tỷ đồng.