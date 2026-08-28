TPHCM có thêm khu điều trị chuyên sâu Tai Mũi Họng quy mô 16.600m2

TPO - Phát biểu tại buổi lễ BV Tai Mũi Họng TPHCM đưa vào hoạt động Khu khám và điều trị mới cao 14 tầng, rộng hơn 16.600 m², ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM- Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN TPHCM cho biết bệnh viện cần tiếp tục cải tạo cơ sở cũ theo hướng khang trang, chú trọng cảnh quan và thực hiện mục tiêu xây dựng “Bệnh viện xanh, sạch, đẹp”.

Sáng 28/8, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM tổ chức khánh thành Khu khám và điều trị mới (Khu M), đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng không gian khám chữa bệnh và nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu của bệnh viện.

Khu M có tổng diện tích hơn 16.600 m2, được xây dựng với quy mô 2 tầng hầm và 14 tầng. Tại đây, bệnh viện bố trí hệ thống chụp MRI mới cùng nhiều trang thiết bị hiện đại. Việc đưa cơ sở này vào hoạt động được kỳ vọng giúp Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển kỹ thuật cao và phục vụ người dân tốt hơn.

Người bệnh chụp MRI tại cơ sở mới

Phát biểu tại lễ khánh thành, PGS.TS. BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, cho biết bệnh viện là cơ sở chuyên khoa sâu tuyến cuối của TPHCM và khu vực phía Nam. Những năm gần đây, lượng người dân đến khám, cấp cứu và điều trị liên tục tăng, tạo áp lực lớn lên cơ sở vật chất, số giường nội trú cũng như khả năng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu. Việc mở rộng cơ sở giúp bệnh viện tăng khả năng tiếp nhận bệnh nhân, đồng thời góp phần giảm thời gian chờ đợi.

Bác sĩ Minh nói thêm, đơn vị đã kiện toàn và phát triển nhiều khoa chuyên sâu như Cấy ốc tai điện tử, Tai thần kinh, Ung bướu Tai Mũi Họng, Tai Mũi Họng Nhi, Chẩn đoán hình ảnh và Đầu mặt cổ. Đây là nền tảng để tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư trang thiết bị đồng bộ và chuẩn hóa các quy trình điều trị chuyên biệt như phẫu thuật nền sọ, tạo hình thẩm mỹ và thính học.

Việc phát triển các chuyên khoa sâu sẽ giúp bệnh viện nâng cao khả năng xử lý những bệnh lý phức tạp, hạn chế tình trạng người bệnh phải chuyển tuyến hoặc ra nước ngoài điều trị.

“Chúng tôi cam kết khai thác Khu M đúng mục đích, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm để đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân”, bác sĩ Minh nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN TPHCM cho biết việc đưa cơ sở mới vào sử dụng là một trong những kết quả từ chủ trương tận dụng các trụ sở, nhà đất công dôi dư sau sắp xếp để phục vụ những lĩnh vực thiết yếu như y tế và giáo dục. Qua đó, thành phố vừa hạn chế lãng phí nguồn lực, vừa nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy- Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN TPHCM TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Ông Lộc đề nghị bệnh viện cần khai thác tối đa công năng của cơ sở mới để góp phần giảm tải cho các đơn vị tuyến cuối, đồng thời nâng cao điều kiện làm việc cho nhân viên y tế.

Theo ông Lộc, theo định hướng của thành phố, hệ thống y tế sẽ được phát triển theo mô hình đa trung tâm, đa tầng, đa cực, kết nối y tế chuyên sâu, tuyến cuối với y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc sức khỏe cơ bản và y tế dự phòng. "Bệnh viện lưu ý việc tuyển dụng, đào tạo nhân lực phải gắn với yêu cầu bảo đảm chất lượng cao, đặc biệt ở những chuyên khoa sâu của bệnh viện. Bên cạnh đó, bệnh viện cần tiếp tục cải tạo cơ sở cũ theo hướng khang trang, chú trọng cảnh quan và thực hiện mục tiêu xây dựng “Bệnh viện xanh, sạch, đẹp”- ông Lộc lưu ý và thêm rằng, y tế là một trong những chỉ số rất quan trọng để đánh giá một thành phố đáng sống.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho hay ông vui mừng khi những ý tưởng từng được trao đổi trong giai đoạn trước, khi các cơ sở y tế còn gặp nhiều khó khăn, nay đã trở thành hiện thực.

“Tôi kỳ vọng bệnh viện sớm triển khai những kỹ thuật mới mà trước đây đơn vị mong muốn thực hiện nhưng chưa có điều kiện. Khi đó, bệnh viện có thể phát triển đồng thời với sự phát triển chung của các bệnh viện và ngành y tế thành phố”, bác sĩ Thượng nói.