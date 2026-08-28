Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch TPHCM nói về mục tiêu thu ngân sách một triệu tỷ đồng

Ngô Tùng

TPO - Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM tin tưởng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ UBND thành phố hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số và thu ngân sách nhà nước đạt trên một triệu tỷ đồng trong 2026.

Sáng 28/8, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức Họp mặt kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 2/9.

Đợt này, Đảng bộ UBND TPHCM có 165 đảng viên nhận Huy hiệu 45, 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM - chúc mừng và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quý báu của các đảng viên, đồng thời mong muốn các đảng viên luôn đồng hành cùng Đảng bộ UBND thành phố, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và những ý kiến tâm huyết, tiếp tục là những “cây cao bóng cả”, chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để thế hệ trẻ soi vào và tiếp bước.

2t8a2521.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng ông Trần Thế Lưu - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM tin tưởng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ UBND thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo và nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số và thu ngân sách nhà nước đạt trên một triệu tỷ đồng trong năm 2026.

2t8a2510.jpg
Ông Nguyễn Văn Được cùng Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM - Nguyễn Thanh Xuân - trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên.

Thay mặt các cá nhân nhận huy hiệu Đảng dịp này, ông Thái Văn Cư (đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) bày tỏ vinh dự khi đón nhận huy hiệu Đảng và điều này càng làm ông ý thức rõ hơn trách nhiệm bản thân.

Ông khẳng định tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, gương mẫu trong cuộc sống, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp những hiểu biết và khả năng của mình khi tổ chức, cơ quan, đơn vị cần.

2t8a2551.jpg
Đảng viên trẻ Trần Thị Quỳnh Như phát biểu cảm nghĩ tại buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng.

Là người trẻ vừa được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng trong tháng 6, bạn Trần Thị Quỳnh Như bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông đi trước đã làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc.

Trước những đảng viên lão thành, Quỳnh Như cho biết càng cảm nhận sâu sắc giá trị của niềm tin, lý tưởng và trách nhiệm của người đảng viên. “Đối với thế hệ trẻ chúng cháu, những năm tháng phấn đấu và cống hiến của các cô, các chú chính là bài học quý báu về bản lĩnh, trách nhiệm, sự tận tụy và lòng trung thành với lý tưởng cách mạng. Đó là những giá trị mà chúng cháu cần tiếp tục học tập và gìn giữ”, nữ cán bộ Đoàn chia sẻ.

Ngô Tùng
#đảng viên #Đảng bộ UBND TPHCM #Nguyễn Văn Được #vinh dự #phần thưởng của Đảng #đảng viên trẻ

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe