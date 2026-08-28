Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng: 'Tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế'

TPO - Đó là khẳng định của lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng tại lễ khởi công Khu công nghiệp Tam Anh 1, sáng 28/8. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.518 tỷ đồng, quy mô hơn 167 ha, mở thêm không gian đón các nhà đầu tư công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến - chế tạo, tạo động lực tăng trưởng mới.

Sáng 28/8, thành phố Đà Nẵng khởi công Dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Tam Anh 1. Đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng. (Ảnh: Hoài Văn)

Khu công nghiệp Tam Anh 1 có quy mô 167,05 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.518 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp được đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện tiếp nhận các dự án thứ cấp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình đánh giá, trong không gian phát triển mới, Khu kinh tế mở Chu Lai được xác định là một cực tăng trưởng quan trọng ở phía Nam thành phố, giữ vai trò ngày càng lớn trong phát triển công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và đô thị.

Theo quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, KCN Tam Anh có diện tích quy hoạch tới 1.545 ha.

Một trong những lợi thế lớn của KCN Tam Anh 1 là khả năng kết nối giao thông và logistics. Dự án thuận lợi kết nối với hệ thống cảng biển, sân bay, đường bộ cao tốc và các tuyến giao thông quan trọng.

Chính thức khởi công KCN Tam Anh 1 vốn đầu tư hơn 1.518 tỷ đồng.

Thời gian tới, khu vực còn được kết nối với hệ thống đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, trong đó có ga hàng hóa được quy hoạch tại khu vực. Đây được xem là nền tảng giúp giảm chi phí logistics, nâng cao sức cạnh tranh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất, lưu thông hàng hóa và xuất nhập khẩu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình cho rằng, việc khởi công KCN Tam Anh 1 thời điểm này thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa nguồn lực xã hội vào sản xuất, kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng mới.

“Thành phố Đà Nẵng đang tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Để đạt được mục tiêu đó, thành phố cần những dự án cụ thể, những công trình cụ thể và những nhà đầu tư cụ thể cùng đồng hành”, ông Bình nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án đúng tiến độ cam kết, bảo đảm đồng bộ, liên tục, an toàn và hiệu quả. Hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy, cây xanh và các hạng mục hạ tầng thiết yếu phải được đầu tư đồng bộ.

Đặc biệt, chủ đầu tư được yêu cầu chú trọng bảo vệ môi trường, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, gắn phát triển công nghiệp với phát triển bền vững, “tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế” - ông Bình nhấn mạnh.

Đà Nẵng cũng xác định KCN Tam Anh 1 không chỉ theo hướng “có đất để cho thuê”, mà phải hướng tới một khu công nghiệp có chất lượng, sức cạnh tranh và khả năng thu hút các nhà đầu tư tiềm năng.

Trong đó, thành phố ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp hỗ trợ, chế biến - chế tạo và các ngành có giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu.