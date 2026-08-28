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Bắt giữ sà lan chở hơn 400 tấn phân Urê không rõ nguồn gốc

Tân Lộc

TPO - Tuần tra trên biển, Bộ đội Biên phòng Cà Mau phát hiện sà lan chở hơn 400 tấn phân Urê không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bộ đội Biên phòng Cà Mau đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ xử lý sà lan và hơn 405 tấn phân Urê không rõ nguồn gốc phương tiện này đã chở.

Trước đó, ngày 16/8, Đồn Biên phòng Gành Hào phối hợp cùng đơn vị liên quan phát hiện một sà lan nghi vấn trên vùng biển cách cửa biển Gành Hào (xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau) khoảng 2 hải lý.

Sà lan mang số hiệu LA-08708 do ông Huỳnh Văn Lỷ (sinh năm 1970, ngụ ở tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng, cùng 10 thuyền viên.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện sà lan đang chở lượng lớn phân Urê, thuyền trưởng không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Ông Lý khai nhận, đã tiếp nhận lô phân bón từ một tàu buôn không rõ số hiệu trên vùng biển Côn Đảo (TPHCM), chỉ chở thuê cho một người khác.

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Sà lan LA-08708 bị bắt khi chở hơn 400 tấn phân đạm không có hóa đơn, chứng từ.

Sau đó, lực lượng chức năng đã liên hệ với chủ hàng yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan, nhưng tới ngày 27/8 vẫn không xuất trình được.

Qua trưng cầu giám định số phân Urê trên sà lan hơn 405 tấn.

Trước đó, vào ngày 11/6/2026, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Năm Căn (Cà Mau) cũng phát hiện sà lan số hiệu ĐN-1315 chở hơn 83 tấn phân Urê cũng không có hóa đơn, chứng từ liên quan hàng hóa.

Tân Lộc
#phân Urê #Cà Mau #Biên phòng #vận chuyển trái phép #giấy tờ hợp lệ #biển Cà Mau #nghi vấn

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