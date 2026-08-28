An Giang đầu tư đường nối với Cần Thơ gần 5.300 tỷ đồng

TPO - HĐND tỉnh An Giang vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án đường gần 5.300 tỷ đồng kết nối với TP. Cần Thơ, đồng thời cho chuyển mục đích sử dụng gần 16ha rừng phòng hộ tại đặc khu Phú Quốc làm cáp treo và tàu điện đô thị.

Ngày 28/8, HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), thông qua 18 nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Theo đó, HĐND tỉnh An Giang thông qua chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 963 - đoạn nối quốc lộ 80 với Vị Thanh (TP. Cần Thơ), xây dựng mới tuyến đường Sa Đéc - Ô Môn - Giồng Riềng. Dự án có tổng mức đầu tư gần 5.300 tỷ đồng, từ vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng từ ngân sách địa phương.

Dự án này có tổng chiều dài hơn 62km, quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h, cùng 59 cầu xây mới. Dự kiến dự án triển khai trong giai đoạn 2027 - 2032.

Các đại biểu HĐND An Giang biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.



Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng gần 16ha rừng phòng hộ tại đặc khu Phú Quốc sang mục đích khác để triển khai 2 dự án.

Cụ thể, chuyển đổi hơn 8ha rừng để thực hiện Dự án Cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm - Phú Quốc (tuyến cáp treo An Thới - Hòn Thơm số 2).

Chuyển hơn 7,8ha rừng thực hiện hạng mục Depot của Dự án Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, tại khu phố Dương Tơ.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang thông qua các nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; dự án đầu tư có sử dụng đất; quy định mức thu, quản lý phí, lệ phí trong một số lĩnh vực...

Đồng thời, HĐND tỉnh An Giang cũng thông qua một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm, khu phố; quy định tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.