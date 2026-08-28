Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên khen thưởng đột xuất lực lượng cứu hộ vụ lật thuyền

Ngày 28/8, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Biểu dương, khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn vụ lật thuyền xảy ra chiều ngày 25/8 trên sông Linh Nham (xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân gặp nạn.
Chủ tịch Vương Quốc Tuấn cũng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những nỗ lực, cống hiến của các tập thể, cá nhân đã tham gia cứu hộ, cứu nạn.
Chủ tịch Vương Quốc Tuấn cũng đề nghị các lực lượng tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó; đồng thời, tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, chính quyền địa phương và các lực lượng “4 tại chỗ” và phát huy vai trò của cộng đồng.
Chủ tịch Vương Quốc Tuấn cũng đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường phát hiện, giới thiệu và kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực, qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất tiêu biểu trong công tác cứu hộ, cứu nạn.
Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 17h ngày 25/8, có 4 người đi trên một chiếc thuyền composite có gắn máy trên sông Linh Nham (xã Đồng Hỷ). Đến khu vực cửa xả nước của đập tràn Tân Thái thì thuyền bị lật khiến 3 người mất tích.
Nhận được thông tin, tỉnh Thái Thái Nguyên đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến trưa ngày 27/8, việc tìm kiếm các nạn nhân vụ tai nạn đã hoàn tất.