Thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Khánh Hòa

TPO - Hội nghị đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động một Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an.

Sáng 28/8, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Bá Thành (Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an.

Tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Bá Thành (giữa) nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: CAKH

Chúc mừng Đại tá Nguyễn Bá Thành nhận nhiệm vụ mới, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí trong thời gian công tác tại Công an tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời tin tưởng Đại tá Nguyễn Bá Thành sẽ tiếp tục phát huy sở trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Thiếu tướng Lê Hữu Phước (đứng) phát biểu chúc mừng Đại tá Nguyễn Bá Thành.

﻿Ảnh: CAKH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Bá Thành bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa đã luôn tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ đồng chí trong thời gian qua. Đại tá Nguyễn Bá Thành khẳng định sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ và kinh nghiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Được biết, Đại tá Nguyễn Bá Thành (SN 1974, quê tỉnh Thanh Hóa) được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa vào tháng 12/2021. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, ông Thành làm Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm về kinh tế, môi trường - Cục CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu của Bộ Công an.