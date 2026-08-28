Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Khánh Hòa

Lữ Hồ

TPO - Hội nghị đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động một Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an.

Sáng 28/8, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Bá Thành (Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa), đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an.

cakh1.jpg
Tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Bá Thành (giữa) nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: CAKH

Chúc mừng Đại tá Nguyễn Bá Thành nhận nhiệm vụ mới, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng chí trong thời gian công tác tại Công an tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời tin tưởng Đại tá Nguyễn Bá Thành sẽ tiếp tục phát huy sở trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

cakh2.jpg
Thiếu tướng Lê Hữu Phước (đứng) phát biểu chúc mừng Đại tá Nguyễn Bá Thành.
﻿Ảnh: CAKH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Bá Thành bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa đã luôn tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ đồng chí trong thời gian qua. Đại tá Nguyễn Bá Thành khẳng định sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ và kinh nghiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Được biết, Đại tá Nguyễn Bá Thành (SN 1974, quê tỉnh Thanh Hóa) được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa vào tháng 12/2021. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, ông Thành làm Trưởng phòng Hướng dẫn điều tra tội phạm về kinh tế, môi trường - Cục CSĐT Tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu của Bộ Công an.

Lữ Hồ
#Công an Khánh Hòa #Bộ Công an #Phó Cục trưởng #tội phạm môi trường #Công an tỉnh Khánh Hòa #Đại tá Nguyễn Bá Thành #điều động #công tác cán bộ tại Công an tỉnh Khánh Hòa #quyết định của Bộ Công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe