Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch TPHCM đề nghị cấp xã tham gia quy hoạch TOD

Ngô Tùng

TPO - Cho rằng cấp xã có thể đóng góp tốt cho quy hoạch tổng thể thành phố, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị các phường, xã cần tham gia quy hoạch TOD, bởi cấp xã là nơi dự trù được kinh phí và biết dự án có khả thi hay không.

Ngày 27/8, trao đổi các vấn đề được đại biểu HĐND TPHCM khóa XI nêu tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, sau khi được mở rộng địa giới hành chính từ sáp nhập 3 tỉnh, thành, TPHCM nằm ở vị trí kết nối chặt chẽ với các địa phương vùng Đông Nam bộ và Tây Nam bộ, do đó vấn đề kết nối giao thông liên vùng càng trở nên hết sức quan trọng, cấp thiết.

2t8a2295.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, mạng lưới giao thông liên vùng của thành phố chủ yếu gồm các đường Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, Quốc lộ 1, Quốc lộ, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, đường Võ Văn Kiệt nối dài, đường sắt. Bên cạnh đó, thành phố cũng đang tính đến quy hoạch đường Vành đai 5 để tăng cường kết nối, mở rộng không gian phát triển.

“Đây là những chương trình giao thông liên vùng hết sức quan trọng mà thành phố phấn đấu hoàn thành đồng bộ, hiện đại trong nhiệm kỳ này, làm cơ sở đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, xứng tầm của siêu đô thị, đồng thời giải bài toán kẹt xe, ngập nước…”, ông Được nhấn mạnh.

Do vậy rất cần HĐND TPHCM ủng hộ, bố trí vốn để khởi công, triển khai thực hiện, với mục tiêu hoàn thành các đường giao thông liên vùng nêu trên ngay trong nhiệm kỳ này.

Từ những kiến nghị của đại biểu HĐND TPHCM, ông Được cho rằng thành phố cần thực hiện tốt nhiều vấn đề then chốt, cụ thể như quy hoạch một cách đồng bộ, hiện đại, có tầm nhìn; phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương đi đôi với phân bổ nguồn lực; quan tâm dự án chống ngập…

2t8a2260.jpg
Đại biểu HĐND TPHCM trao đổi xoay quanh các định hướng phát triển thành phố. Ảnh: Ngô Tùng

Ông cho biết UBND TPHCM sẽ tham mưu Thường trực Thành ủy có những quyết sách mạnh mẽ để thực hiện.

“Trung ương tạo thể chế rất thông thoáng trên các lĩnh vực, mà Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua là minh chứng rõ rệt. Dù vậy, chúng ta đặc biệt chú ý năng lực thực thi. Có dám làm và làm có hiệu quả không”, ông Được nói.

Đánh giá việc này nằm ở cấp xã, phường là chính, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu các địa phương cần chủ động đề xuất cụ thể, chẳng hạn tự chủ tài chính, nguồn thu để lại, phân cấp thêm gì. Từ đó, thành phố sẽ cùng bàn bạc cụ thể và có hướng hỗ trợ phù hợp để cùng tạo ra sản phẩm.

“Từ việc đóng góp vào quy hoạch, chúng ta có thể tham gia câu chuyện TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng - PV). Trong các dự án đường sắt đều có quy hoạch TOD, tôi đề nghị các xã chủ động và trực tiếp tham gia với các đơn vị có liên quan bởi cấp xã là nơi sát sao nhất, biết được kinh phí bao nhiêu, có khả thi hay không…”, ông dẫn chứng.

Ngô Tùng
#quy hoạch tổng thể #đô thị #TOD #chính quyền cấp xã #TPHCM #dự trù kinh phí #kỳ họp chuyên đề

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe