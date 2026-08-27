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Địa ốc

Trải nghiệm kỳ nghỉ mang đậm bản sắc Việt tại Novotel Nha Trang

P.V

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 là khoảng thời gian lý tưởng để các gia đình tạm rời nhịp sống thường ngày, dành thêm thời gian cho nhau và tận hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn tại thành phố biển. Tọa lạc trên đường Trần Phú, ngay trung tâm Nha Trang, Novotel Nha Trang mang đến lựa chọn nghỉ dưỡng kết hợp giữa không gian hướng biển, tiện ích dành cho gia đình và những trải nghiệm lấy cảm hứng từ văn hóa Việt.

Với 100% phòng nghỉ có ban công hướng biển, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của vịnh Nha Trang ngay từ không gian lưu trú. Một buổi sáng bắt đầu với khung cảnh biển xanh, những phút thư giãn bên ban công hay khoảng thời gian cùng gia đình bên hồ bơi tạo nên nhịp nghỉ dưỡng nhẹ nhàng trong những ngày lễ.

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Đặc biệt, kỳ nghỉ tại Novotel Nha Trang được thiết kế theo hướng phù hợp cho cả gia đình. Trẻ em dưới 16 tuổi đi cùng bố mẹ được hưởng chính sách lưu trú và ăn sáng miễn phí theo chương trình của khách sạn, giúp các gia đình có thêm lựa chọn thuận tiện khi lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dài ngày.

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Bên cạnh trải nghiệm nghỉ dưỡng, Novotel Nha Trang cũng mang đến những hoạt động gợi nhắc không khí Quốc khánh và nét đẹp Việt Nam theo cách hiện đại, tinh tế. Khách lưu trú có thể lựa chọn áo dài được chuẩn bị tại khách sạn để lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt trong kỳ nghỉ, kết hợp check-in tại khu vực photobooth được thiết kế theo chủ đề 2/9.

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Không gian trải nghiệm được xây dựng vừa đủ để tạo dấu ấn văn hóa mà vẫn giữ tinh thần thanh lịch của một kỳ nghỉ nghỉ dưỡng. Từ hình ảnh áo dài, những chi tiết trang trí mang cảm hứng Việt Nam đến các hoạt động dành cho gia đình, mỗi trải nghiệm được đặt trong tổng thể không gian biển đặc trưng của Novotel Nha Trang.

Ẩm thực cũng được giới thiệu như một phần của hành trình khám phá điểm đến. Trong dịp lễ, các lựa chọn ẩm thực tại khách sạn có thể mang đến những hương vị quen thuộc của ba miền, được thể hiện theo phong cách hiện đại và phù hợp với không gian nghỉ dưỡng. Đây là cách để du khách vừa tận hưởng kỳ nghỉ bên biển, vừa có thêm một lát cắt về văn hóa ẩm thực Việt Nam trong những ngày đặc biệt của đất nước.

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Không chỉ dành thời gian cho các hoạt động, du khách cũng có thể tận hưởng hệ thống tiện ích ngay tại khách sạn như hồ bơi, phòng tập gym, bãi biển riêng và khu vui chơi dành cho trẻ em. Việc các tiện ích nghỉ dưỡng, vui chơi và ẩm thực được kết nối trong cùng một điểm đến giúp gia đình chủ động hơn về thời gian, đặc biệt trong những ngày cao điểm du lịch lễ.

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Với vị trí trung tâm, không gian lưu trú hướng biển và hệ thống tiện ích dành cho nhiều thế hệ, Novotel Nha Trang hướng đến một kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 vừa đủ thư giãn, vừa có những trải nghiệm đáng nhớ. Một lựa chọn để gia đình tận hưởng Nha Trang theo cách riêng - giữa biển xanh, không gian thanh lịch và những giá trị Việt Nam được thể hiện một cách tinh tế.

Để biết thêm thông tin về các chương trình nghỉ dưỡng dịp Quốc khánh 2/9, vui lòng liên hệ:

Email: H6033-RE@accor.com

Website: https://www.novotelnhatrang.com

Hotline: 0258 625 6900

P.V
#Nha Trang #Novotel #quốc khánh #kỳ nghỉ #văn hóa Việt #gia đình

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