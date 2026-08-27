TOTO đưa xu hướng đồng bộ và cá nhân hóa phòng tắm lên ngôi

Phòng tắm hiện đại là một phần của tổng thể nội thất, cần có gu và sự đồng bộ. TOTO Việt Nam cho ra mắt loạt sản phẩm mới với thông điệp "Tái kiến tạo chất sống mới" cho phân khúc từ phổ thông đến cao cấp, nhằm giúp các hộ gia đình Việt có thêm lựa chọn thiết kế và màu sắc để tự tin thể hiện phong cách sống..

Xu hướng cá nhân hóa: Khởi nguồn từ truyền thống Nhật Bản

Để kiến tạo một không gian mang đậm dấu ấn cá nhân, việc bắt đầu bằng một điểm nhấn biểu tượng là vô cùng quan trọng. Trong hệ giải pháp 2026, TOTO đã tạo ra một điểm chạm thị giác đầy mê hoặc để khơi nguồn cảm hứng đó: Bộ sưu tập G Selection – Dòng Tuyển chọn. Thoát khỏi những hình khối rập khuôn, G Selection mang tinh thần nghệ thuật tĩnh lặng, khởi nguồn từ triết lý hòa hợp với thiên nhiên của Nhật Bản.

- GK Series (Kumiki): Sắc xám đen mạnh mẽ, mặt cắt vát góc cạnh mô phỏng kỹ thuật ghép mộng gỗ truyền thống kín kẽ, chắc chắn.

- GN Series (Sakaki): Sắc vàng nhạt tinh tế, đường cong thuôn mềm vươn lên tựa như một phiến lá tự nhiên.

- GE Series (Katana): Hình khối vuốt nhọn bóng bẩy, sắc lẹm và dứt khoát như một thanh kiếm Nhật thực thụ.

- GC Series (Bonsho): Chân đế mở rộng vững chãi cùng đường lượn uy nghiêm, tái hiện vẻ đẹp bề thế của chuông chùa cổ kính.

Vẻ đẹp mang tính tuyên ngôn này đi kèm với kỹ nghệ đúc mỏng tiên tiến bậc nhất. Đẳng cấp của phân khúc cao cấp còn được khẳng định qua trải nghiệm xúc giác từ công nghệ Tay gạt êm Comfort Slide. Nhờ đĩa sứ bên trong được phủ Carbon kim cương (DLC) siêu cứng giúp triệt tiêu ma sát, mọi thao tác gạt mở luôn được duy trì êm ái.

Xu hướng đồng bộ: Sự cải tiến tinh tế từ thói quen sử dụng của người Việt

Tâm điểm chính là dòng sen vòi NEW STANDARD được nghiên cứu, phát triển và sản xuất bởi chính đội ngũ kỹ sư TOTO Việt Nam. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ cho dấu ấn "Trí tuệ Việt" trong việc kế thừa các chuẩn mực chất lượng khắt khe từ Nhật Bản. Được cải tiến từ việc quan sát những thói quen sử dụng nhỏ nhất của người Việt, là minh chứng cho tinh thần bền bỉ cải tiến của TOTO.

Sen vòi NEW STANDARD được tinh chỉnh đường kính thân gọn gàng (Ø38mm), tăng 36% chiều cao và 4% chiều dài vòi so với thế hệ trước. Tỷ lệ này tạo ra khoảng xả rộng rãi, giúp gia chủ không còn khó chịu với tình trạng văng ướt khi rửa tay hay chật vật kỳ cọ vết bẩn đóng cặn lại ở chân vòi. Để đối phó với khí hậu nóng ẩm dễ làm hoen gỉ kim loại tại Việt Nam, lớp mạ Chrome-Niken của TOTO đóng vai trò như một "lớp áo giáp", giữ cho bề mặt luôn sáng bóng.

Để hoàn thiện trọn vẹn một phòng tắm đồng bộ, TOTO giới thiệu chậu treo tường mới LHT333C và LT333C. Sở hữu vành chậu mỏng chỉ 10mm (giảm tới 67% so với phiên bản cũ), kết hợp cùng thiết kế thành chậu phẳng giúp người dùng tiện lợi đặt cốc, bàn chải hay xà phòng. Đặc biệt, lòng chậu phủ bởi lớp men CEFIONTECT độc quyền với bề mặt siêu mịn, chống bám bẩn và dễ dàng vệ sinh.

Khi những sản phẩm mới này kết hợp cùng bàn cầu một khối MS857 (hoặc hai khối CS302/326), người tiêu dùng có thể tận hưởng trọn vẹn giải pháp phòng tắm đồng bộ hoàn hảo cho phân khúc phổ thông. Thương hiệu không chỉ giải quyết triệt để bài toán tối ưu không gian cho các gia đình Việt, mà còn đảm bảo tính kinh tế với chất lượng Nhật Bản nằm trong tầm tay.

Cuối cùng, sự tiện nghi luôn được nâng tầm nhờ sự góp mặt của nắp rửa điện tử Washlet S1. Sở hữu thiết kế thanh mảnh, tối giản đường gấp khúc, Washlet S1 ôm khít hài hòa với bàn cầu giúp tối ưu thẩm mỹ và công sức vệ sinh. Đột phá đáng chú ý nhất là công nghệ đun nước trực tiếp bằng lõi gốm làm nóng nước tức thì ngay khi dòng chảy đi qua, cung cấp nguồn nước ấm dồi dào, liên tục và xua tan nỗi lo hết nước trong những ngày trời lạnh.

Cùng TOTO Việt Nam: “Tái kiến tạo không gian, định hình phong cách sống”

Biến phòng tắm thành một không gian có gu và mang đậm bản sắc cá nhân giờ đây không còn là bài toán khó. Sự tự do trong trải nghiệm "mix & match" từ loạt sản phẩm mới 2026 chính là lời khẳng định mạnh mẽ từ TOTO: Chuẩn mực khắt khe Nhật Bản toàn cầu hoàn toàn có thể nằm gọn trong tầm tay và không gian đô thị của mọi gia đình Việt. Lựa chọn nâng cấp không gian riêng tư không chỉ là một khoản đầu tư cho thẩm mỹ tổng thể của ngôi nhà, mà còn là bước khởi đầu hoàn hảo để mỗi người trẻ tự tay "tái kiến tạo chất sống mới", tận hưởng trọn vẹn sự thư thái và đẳng cấp mỗi ngày.

Tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm tại:

SHOWROOM TOTO HÀ NỘI: Tầng 2, Tháp 2, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội.

SHOWROOM TOTO TP.HCM: Tòa nhà 1A, Số 1A Phạm Ngọc Thạch, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: https://vn.toto.com