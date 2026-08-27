Mik Group đón nhịp phát triển mới tại thị trường phía Nam

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc và tái cấu trúc mạnh mẽ, giá trị của một dự án ngày càng được nhìn nhận từ những yếu tố thực chất: vị trí, quy hoạch, chất lượng sản phẩm, tiến độ và khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực.

Theo định hướng đó, MIK Group đang đẩy mạnh chiến lược phát triển dài hạn tại phía Nam, tập trung vào những dự án được đầu tư bài bản, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng và đồng hành cùng quá trình phát triển đô thị của TP.HCM.

Khu Đông tiếp tục dẫn dắt nhu cầu nhà ở TP.HCM

Theo dữ liệu nửa đầu năm 2026 của JLL, TP.HCM ghi nhận khoảng 3.000 căn hộ mới mở bán, nâng tổng nguồn cung tích lũy lên gần 342.300 căn. Trong đó, khu Đông tiếp tục đóng vai trò tâm điểm khi chiếm tới 70% nguồn cung mới, với hơn 43% thuộc phân khúc cao cấp. Thị trường ghi nhận khoảng 3.600 giao dịch thành công, duy trì tỷ lệ hấp thụ lũy kế trên 99,3%. Theo báo cáo từ Batdongsan.com.vn, khu Đông cũng chiếm tới hơn 30% mức độ quan tâm so với các khu vực khác của TP. HCM vào thời điểm Q2/2026.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng thận trọng, các tiêu chí lựa chọn sản phẩm cũng trở nên thực tế hơn. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) nhận định các dự án có pháp lý minh bạch, được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, có tiến độ xây dựng đảm bảo và chiến lược định giá sát với khả năng chi trả thực sẽ giữ vai trò dẫn dắt thanh khoản. Mặc dù thị trường chịu áp lực từ lãi suất và sự thay đổi chính sách như bảng giá đất mới hay mã định danh điện tử bất động sản, khách hàng vẫn sẽ ưu tiên chọn các chủ đầu tư đảm bảo tiến độ và năng lực tài chính.

Không chỉ được thúc đẩy bởi nhu cầu thị trường, khu Đông còn tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt nhờ định hướng quy hoạch đô thị. Trong cấu trúc đa cực của TP.HCM, khu Đông được định hình là cực Đổi mới sáng tạo - Công nghệ, giữ vai trò hạt nhân đô thị và trung tâm tài chính.

Với mạng lưới giao thông trọng điểm đang tăng tốc xây dựng (khép kín Vành đai 2, mở rộng đường Võ Chí Công lên 12 làn xe, nút giao Mỹ Thủy, nút giao An Phú…), khu vực này sở hữu tiềm năng kết nối liên vùng vượt trội, thu hút lực lượng dân cư chất lượng cao như các chuyên gia quốc tế hay nhân sự quản lý tại các khu công nghệ cao. Việc đẩy nhanh tiến độ thi công Trung tâm Hành chính TP.HCM và Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thủ Thiêm hướng tới hoàn thành vào năm 2028 càng khẳng định vị thế tiểu vùng hạt nhân dẫn dắt hạ tầng chiến lược của thành phố.

Trung tâm hành chính mới của TP.HCM tại Thủ Thiêm được kỳ vọng tạo thêm động lực dịch chuyển dân cư, gia tăng nhu cầu nhà ở tại khu Đông.

Imperia Sensa Park - lựa chọn mới cho người mua ở thực

Tiềm năng khu Đông tiếp tục thu hút sự hiện diện của nhiều nhà phát triển bất động sản lớn, trong đó có MIK Group. Hơn một thập kỷ trước, MIK Group bắt đầu hành trình phát triển tại TP.HCM với các dự án thấp tầng tại khu Đông như Park Riverside, Villa Park, River Park và Rio Vista. Hệ sản phẩm cao tầng bao gồm các dòng sản phẩm M Series, I Series và K Series đều tạo tiếng vang lớn và góp phần khẳng định tên tuổi của MIK Group tại thị trường miền Bắc. Các dự án nổi bật có thể kể tới như The Matrix One, The Magnolia, Imperia Signature Cổ Loa, hay The Parkland đáp ứng nhu cầu của từng nhóm đối tượng khách hàng, đồng thời hướng tới chất lượng và trải nghiệm sống nhất quán.

Kế thừa những giá trị thực đã được kiểm chứng, MIK Group mở rộng hiện diện tại phía Nam, tiếp tục theo đuổi mục tiêu tạo dựng chuẩn mực sống bền vững qua các dòng sản phẩm căn hộ cao tầng. Ngày 6.8.2026, MIK Group tổ chức lễ khởi công Imperia Sensa Park, đánh dấu bước phát triển mới tại TP.HCM. Tọa lạc trên trục Võ Chí Công, dự án kết nối thuận tiện với đường Liên Phường và các tuyến giao thông trọng điểm của khu Đông, có thể kể tới Vành đai 2, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận các trung tâm kinh tế và hành chính của thành phố. Theo quy hoạch, dự án cũng nằm trên tuyến metro số 6 (Thủ Thiêm – Long Thành), dự kiến vận hành vào năm 2030 và là một trong những trục giao thông trọng điểm của TP. HCM trong giai đoạn 2026-2031.

Với vị trí trung tâm tại khu Đông TP.HCM, Imperia Sensa Park thừa hưởng trọn vẹn hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược đã và đang hình thành rõ nét. Source: Link

Được xây dựng trên quy mô 5ha dưới sự tư vấn của các đơn vị thiết kế đến từ Singapore như studioMilou và ONG&ONG, Imperia Sensa Park mang tới những lựa chọn đa dạng dành cho các cư dân có nhu cầu ở thực với 2 tòa tháp gồm 922 căn hộ cao cấp cùng 93 căn biệt thự, nhà phố. Tâm huyết của chủ đầu tư được thể hiện từ quy hoạch tổng thể đến từng không gian sống: mật độ xây dựng chỉ 28%, lợi thế hai mặt tiếp giáp sông Rạch Chiếc và kênh Một Tấn, cùng thiết kế ưu tiên đón ánh sáng và thông gió tự nhiên. Hệ tiện ích đa tầng cũng được bố trí thành nhiều lớp trải nghiệm, từ không gian công cộng giàu tính kết nối, các tiện ích chung dành cho tương tác cộng đồng đến những khoảng riêng tư dành cho thư giãn và tái tạo năng lượng.

Không chỉ vậy, Imperia Sensa Park còn hướng đến không gian sống giàu trải nghiệm, nơi cảnh quan sông nước mang dấu ấn địa phương kết hợp hài hòa với kiến trúc và hệ tiện ích. Tất cả được tổ chức trong một tổng thể đồng bộ, tạo nên những khoảng không gian cân bằng và phù hợp với nhịp sống đô thị dành cho thế hệ cư dân trẻ hiện đại.

Phối cảnh sảnh lobby tòa tháp cao tầng tại Imperia Sensa Park

Sau Imperia Sensa Park, MIK Group sẽ tiếp tục mở rộng hiện diện tại TP.HCM với các dự án dự kiến triển khai tại Cần Giờ và Hóc Môn. Sau hơn một thập kỷ hiện diện tại thị trường phía Nam, bước đi tiếp theo của MIK Group cho thấy định hướng phát triển không chỉ nằm ở việc mở rộng quy mô, mà còn ở cách doanh nghiệp chuyển hóa kinh nghiệm phát triển thành những sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường.

Trong một chu kỳ mà người mua ngày càng coi trọng chất lượng, khả năng vận hành lâu dài và những giá trị có thể kiểm chứng, đây cũng là nền tảng để MIK Group tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển các cộng đồng sống chất lượng, bền vững và gắn với nhịp phát triển mới của đô thị phía Nam.