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Tàu cá cùng 50 ngư dân mất liên lạc trên biển: Đã cứu được 32 thuyền viên

Hoài Văn

TPO - Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng cho biết, tàu cá QNa 90859 TS gặp sự cố trên biển. Hiện đã cứu được 32 thuyền viên, lực lượng tìm kiếm cùng ba tàu cá khác đang nỗ lực tìm kiếm các ngư dân còn lại.

Chiều 28/8, lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng cho biết, liên quan đến tàu cá QNa 90859 TS mất liên lạc, hiện lực lượng chức năng đã cứu được 32 thuyền viên và đang nỗ lực tìm kiếm các thuyền viên còn lại.

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Vị trí cuối cùng của tàu trước khi mất liên lạc. (Ảnh: Vishipel.com.vn)

“Tàu gặp sự cố trên biển. Hiện, lực lượng tìm kiếm đã cứu được 32 thuyền viên trên tổng số 50 thuyền viên. Tại hiện trường lúc này đang có 3 tàu cá cùng với tàu của lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3 đang tham gia tìm kiếm” - lãnh đạo TP. Đà Nẵng thông tin.

Trước đó, tàu cá QNa 90859 TS bị mất liên lạc. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP. Đà Nẵng, vị trí cập nhật cuối cùng của tàu QNa 90859 TS qua máy giám sát hành trình vào lúc 12h54 ngày 25/8, tại tọa độ 07°50'17"N- 112°20'36"E. Vị trí này cách Nam Đông Nam mũi Sơn Trà, TP. Đà Nẵng khoảng 540 hải lý và cách phía Tây đảo An Bang, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 35 hải lý.

Qua kiểm tra hệ thống giám sát hành trình, cơ quan chức năng xác định có ba tàu cá, gồm: BĐ 98848 TS, BĐ 98710 TS và BĐ 98042 TS của tỉnh Gia Lai đang hoạt động cách khu vực tàu QNa 90859 TS mất kết nối khoảng 12 đến 20 hải lý.

Tàu QNa 90859 TS dài 23,9 m, công suất 1.682,8 CV, hành nghề câu mực. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi), ở xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng.

Tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà vào ngày 29/7. Thời điểm xuất bến, trên tàu có tổng cộng 50 người, gồm ngư dân Huỳnh Văn Trí và 49 thuyền viên.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà được chỉ đạo phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình theo dõi tình hình, đồng thời kêu gọi các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu mất liên lạc hỗ trợ tìm kiếm.

Ban Chỉ huy BĐBP TP. Đà Nẵng cũng đã thông báo vụ việc đến Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV và các lực lượng chức năng liên quan để phối hợp tìm kiếm, xác minh thông tin về tàu.

Ban Chỉ huy BĐBP TP. Đà Nẵng kiến nghị UBND TP. Đà Nẵng và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ tham gia tìm kiếm.

Hoài Văn
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