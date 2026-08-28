Vụ tàu cá cùng 50 thuyền viên mất liên lạc trên biển: Nỗ lực tìm kiếm ngư dân tàu gặp nạn

TPO - 3 tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lên đường hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn tàu cá QNa 90859 TS. Cùng với lực lượng chức năng, các tàu cá của ngư dân cũng đang tích cực tham gia, tiếp tục hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng), tính đến 14h ngày 28/8, lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường đã phát hiện và cứu vớt được tổng số 32 thuyền viên của tàu cá QNa 90859 TS.

Tàu QNa 90859 TS trước khi gặp nạn. Ảnh MXH

Lúc 14h30 ngày 28/8, tàu KN 472/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiếp nhận 32 thuyền viên của tàu cá QNa-90859-TS bị nạn. Tàu KN 472 đang hành trình về đảo Trường Sa Lớn, Quần đảo Trường Sa.

Tại hiện trường lúc này có các tàu cá BĐ 96968 TS, BĐ 98848 TS, BĐ 98960 TS đang tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên còn lại. Các tàu KN 417, KN 401, CSB 6007 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã xuất phát đi hỗ trợ tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng chỉ đạo Đồn Biên phòng CKC Kỳ Hà phối hợp với địa phương và gia đình tiếp tục theo dõi tình hình vụ việc; kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực trên đến hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích của tàu cá QNa 90859 TS.

Đồng thời, tiếp tục trao đổi thông tin, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực IV và các lực lượng chức năng để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân còn mất tích của tàu cá bị nạn.

Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tham mưu BĐBP, Ban Chỉ huy PTDS thành phố theo dõi, chỉ đạo.

Vị trí cuối cùng trước khi tàu bị mất liên lạc.

﻿ Ảnh: vishipel.com.vn

Trước đó, tàu cá QNa 90895 TS bị mất liên lạc. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP. Đà Nẵng vị trí cập nhật cuối cùng của tàu này qua máy giám sát hành trình vào lúc 12h54 ngày 25/8, tại tọa độ 07°50'17"N- 112°20'36"E. Vị trí này cách Nam Đông Nam mũi Sơn Trà, TP. Đà Nẵng khoảng 540 hải lý và cách phía Tây đảo An Bang, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa khoảng 35 hải lý.

Qua kiểm tra hệ thống giám sát hành trình, cơ quan chức năng xác định có 3 tàu cá gồm BĐ 98848 TS, BĐ 98710 TS và BĐ 98042 TS của tỉnh Gia Lai đang hoạt động cách khu vực tàu QNa 90859 TS mất kết nối khoảng 12 đến 20 hải lý.

Tàu QNa 90859 TS dài 23,9 m, công suất 1.682,8 CV, hành nghề câu mực. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Huỳnh Văn Trí (47 tuổi), ở xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng.

Tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà vào ngày 29/7. Thời điểm xuất bến, trên tàu có tổng cộng 50 người, gồm ngư dân Huỳnh Văn Trí và 49 thuyền viên.