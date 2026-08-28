Trang bị kiến thức về kinh tế xanh cho hơn 10.000 sinh viên

TPO - Sau hơn hai năm triển khai, Dự án “Vì một hành tinh xanh và Giáo dục AI – Kiến tạo tương lai” đã trang bị kiến thức, phát triển tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, kỹ năng hợp tác và giải quyết vấn đề về nền kinh tế xanh cho hơn 10.000 sinh viên.

Ngày 28/8, với sự đồng hành của Quỹ Schneider Electric Foundation và Schneider Electric Việt Nam, Tổ chức Kenan Foundation Asia phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tổ chức Tổng kết Dự án “Vì một hành tinh xanh và Giáo dục AI – Kiến tạo tương lai” giai đoạn 2024-2026 và Tọa đàm về Phát triển xanh trong Giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Thái Tổ.

Các sinh viên tham gia Hội trại Vì Một Hành Tinh Xanh.

Trong suốt hai năm triển khai, Dự án đã góp phần nâng cao năng lực cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp tại Bắc Ninh.

Trong đó, đáng kể nhất là việc mang cơ hội tiếp cận phương pháp học tập dựa trên dự án đến 10.560 sinh viên, qua đó trang bị kiến thức chuyên môn, đồng thời phát triển tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, kỹ năng hợp tác và giải quyết vấn đề cho nền kinh tế xanh.

Dự án cũng góp phần đào tạo 112 giảng viên về năng lượng bền vững, bảo vệ môi trường, phương pháp học tập dựa trên dự án (PBL) và phương pháp giảng dạy gắn với Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), thông qua các hoạt động đào tạo chuyên môn kết hợp giữa hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Các giảng viên tham gia vào khoá tập huấn của Dự án.

Bên cạnh đó, hỗ trợ 16 trường cao đẳng/trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tích hợp các nội dung về năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng và phát triển bền vững vào chương trình đào tạo tính đến tháng 8/2026.

Đặc biệt một tài liệu mang tên “Vì một hành tinh xanh và Giáo dục AI – Kiến tạo tương lai” đã được hoàn thiện, dành cho giáo dục nghề nghiệp với nội dung trọng tâm bao gồm tiết kiệm năng lượng, chuyển dịch năng lượng, các nguồn năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời tích hợp các nguyên tắc bảo vệ môi trường vào phương pháp giảng dạy.

Dự án cũng tổ chức hai Hội Trại Vì Một Hành Tinh Xanh (Green Energy Camp), thu hút hơn 400 giảng viên và sinh viên đến từ 16 trường cao đẳng/trung cấp nghề tham gia Dự án.

Hoạt động học tập trong khuôn khổ Dự án.

Theo ông Đoàn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, Dự án không chỉ mang lại những nội dung mới về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mà còn góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và tạo điều kiện để học sinh, sinh viên phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm.

Hoạt động tổng kết Dự án ngày 28/8.

Ông Richard Bernhard, Trưởng Đại diện Tổ chức Kenan Foundation Asia tại Việt Nam cho hay, Trong giai đoạn tiếp theo, tổ chức này dự kiến tiếp tục đồng hành tại tỉnh Bắc Ninh, đồng thời mở rộng tới tỉnh Vĩnh Long, với mục tiêu tiếp cận gần 30.000 sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của hai địa phương.