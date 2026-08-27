Mùa mưa khiến việc lên xuống cầu thang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người cao tuổi

Thời tiết ẩm lạnh, bậc cầu thang trơn trượt và những cơn đau nhức xương khớp tái phát khiến việc di chuyển trong nhà trở thành nỗi lo của nhiều gia đình có người cao tuổi. Đặc biệt tại những ngôi nhà nhiều tầng, các giải pháp hỗ trợ vận động an toàn ngày càng được quan tâm.

Khi cầu thang không còn là lối đi, mà trở thành rào cản

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Cùng với đó, các bệnh lý về xương khớp như thoái hóa khớp gối, thoái hóa cột sống hay viêm khớp cũng phổ biến hơn. Với nhiều người lớn tuổi, việc đi lại trên mặt phẳng đã khó khăn, trong khi lên xuống cầu thang lại là một thử thách.

Đặc biệt vào mùa mưa, thời tiết ẩm lạnh có thể khiến tình trạng cứng khớp, đau nhức trở nên rõ rệt hơn. Bề mặt cầu thang trơn trượt cũng làm tăng nguy cơ mất thăng bằng, té ngã. Vì vậy, không ít người cao tuổi dần e ngại khi phải di chuyển giữa các tầng.

Nhiều gia đình cho biết cha mẹ bắt đầu hạn chế lên phòng ngủ, ít xuống bếp hoặc ngại tham gia sinh hoạt cùng con cháu vì việc leo cầu thang quá vất vả. Điều này còn tác động đến chất lượng cuộc sống và tinh thần của người lớn tuổi.

An toàn trong nhà nhiều tầng đang trở thành mối quan tâm mới

Trước đây, các gia đình thường chuyển phòng ngủ của cha mẹ xuống tầng trệt hoặc cần người dìu đỡ mỗi khi lên xuống cầu thang, thì hiện nay xu hướng này đang dần thay đổi.

Thay vì cải tạo toàn bộ ngôi nhà hoặc xây dựng hố thang máy với chi phí và thời gian lớn, các giải pháp có thể lắp đặt trực tiếp trên cầu thang hiện hữu đang được quan tâm.

Đây cũng là lý do thang ghế Stairlift – giải pháp được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia châu Âu – ngày càng được nhiều gia đình Việt Nam quan tâm.

Thang ghế Stairlift do Thang máy Pacific lắp đặt

Thang ghế Stairlift – Giải pháp giúp người cao tuổi di chuyển nhẹ nhàng hơn

Theo đại diện Thang máy Pacific, nhiều khách hàng tìm đến sản phẩm khi cha mẹ bắt đầu gặp khó khăn trong việc đi cầu thang, đặc biệt khi thời tiết thay đổi hoặc sau quá trình điều trị các vấn đề về xương khớp.

Khác với thang máy truyền thống, thang ghế Stairlift được lắp đặt trực tiếp trên cầu thang hiện hữu, không cần xây hố PIT, không cần phòng máy và hầu như không phải cải tạo kiến trúc. Quá trình thi công nhanh chóng, phù hợp với cả nhà ở đã hoàn thiện.

Người sử dụng chỉ cần ngồi lên ghế, cài dây an toàn và điều khiển bằng nút bấm trên tay vịn hoặc remote. Hệ thống tự động đưa người dùng lên xuống các tầng êm ái, hạn chế áp lực lên khớp gối và cột sống.

Với nhiều gia đình, giá trị của thang ghế Stairlift nằm ở khả năng giúp cha mẹ tiếp tục sinh hoạt trong chính ngôi nhà đã gắn bó nhiều năm. Người lớn tuổi có thể chủ động di chuyển hơn, giảm sự phụ thuộc vào người thân.

Người lớn tuổi sử dụng thang ghế Stairlift Pacific

Thiết kế phù hợp với nhà ở Việt Nam

Thang ghế Stairlift do Thang máy Pacific nhập khẩu và phân phối được thiết kế phù hợp với nhiều dạng cầu thang, từ cầu thang thẳng đến cầu thang cong.

Thanh ray được lắp ôm sát theo cầu thang, hạn chế ảnh hưởng đến lối đi chung. Khi không sử dụng, ghế ngồi, tay vịn và bệ để chân có thể gấp gọn, giúp tối ưu diện tích.

Thanh ray dẫn hướng được lắp đặt ôm sát cầu thang bộ

Sản phẩm được trang bị các tính năng vượt trội như cảm biến phát hiện vật cản, dây đai an toàn, ghế xoay 90 độ và nguồn pin dự phòng giúp thiết bị vẫn vận hành khi mất điện.

Món quà Vu Lan mang giá trị lâu dài

Vu Lan là dịp để bày tỏ lòng biết ơn và quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của cha mẹ.

Một giải pháp giúp cha mẹ di chuyển an toàn mỗi ngày cũng có thể trở thành món quà thiết thực, đồng hành cùng ông bà trong nhiều năm.

Nhân dịp Vu Lan 2026, Thang máy Pacific triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt đối với thang ghế Stairlift, đồng thời miễn phí khảo sát công trình và tư vấn giải pháp tại nhà.

Trong bối cảnh mùa mưa còn kéo dài, việc lựa chọn giải pháp hỗ trợ di chuyển phù hợp có thể giúp giảm bớt gánh nặng cho người chăm sóc, đồng thời tạo điều kiện để cha mẹ tận hưởng cuộc sống độc lập, an toàn và trọn vẹn ngay tại ngôi nhà của mình.

Để tìm hiểu thêm về giải pháp thang ghế Stairlift và chương trình ưu đãi đặc biệt, gia chủ có thể truy cập website thangmaypacific.com hoặc liên hệ qua hotline 0915 124 134 để được tư vấn.