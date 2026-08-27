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Chủ tịch FIFA thăm sân vận động 60.000 chỗ ngồi của PVF

Vĩnh Xuân
Như Ý

TPO - Ngày 27/8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom và đại diện FIFA, AFF, VFF đã đến thăm dự án PVF tại Hưng Yên, tham quan dự án sân vận động 60.000 chỗ ngồi.

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Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của ông Gianni Infantino. Trước đó vào tối 26/8, ông Infantino và phái đoàn FIFA đã dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Tại VPF, ông Gianni Infantino đã tham quan sân vận động 60.000 chỗ ngồi đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện của VPF. Ông Infantino đồng thời gặp gỡ HLV Mano Polking và các thành viên CLB Công an Hà Nội.

Nhà đương kim vô địch V.League được đánh giá là ứng viên lớn cho cuộc đua vô địch mùa giải năm nay. Công an Hà Nội cũng đang chuẩn bị tích cực cho trận tranh Siêu cúp Quốc gia-cúp THACO 2025/26.

Đi cùng ông Gianni Infantino, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã giới thiệu và chia sẻ về các dự án của bóng đá Việt Nam, gồm kế hoạch xây dựng các sân vận động, phát triển bóng đá, đầu tư cho đào tạo trẻ...Ông Infantino tỏ ra đặc biệt ấn tượng với các kế hoạch Việt Nam triển khai.

Đây là lần thứ 2 Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Việt Nam. Lần đầu vào tháng 2/2018 sau khi lứa U23 châu Á của Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Công Phượng...gây tiếng vang lớn với vị trí Á quân giải U23 châu Á 2018 (Trung Quốc).

Ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tối 26/8, ông Infantino đã chứng kiến và cùng trao chức vô địch cho đội tuyển Việt Nam.

Dưới đây là các hình ảnh chuyến thăm PVF của ông Gianni Infantino.

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Vĩnh Xuân
Như Ý
#ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Chủ tịch FIFA Gianni Infantino #Trần Quốc Tuấn #Quang Hải

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