Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuổi trẻ Quân khu 9 trồng 8.000 cây xanh, vận động người dân giảm rác thải nhựa

Nguyễn Minh

TPO - Từ những ngày “Chủ nhật xanh”, vận động người dân hạn chế rác thải nhựa đến trồng 8.000 cây xanh ở nhiều địa phương Đồng bằng sông Cửu Long, tuổi trẻ Quân khu 9 đã đưa tinh thần xung kích bảo vệ môi trường trở thành một phần nổi bật trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026.

Không chờ đến những chiến dịch lớn, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) lực lượng vũ trang Quân khu 9 bắt đầu từ những việc gần gũi với cuộc sống hằng ngày: giữ gìn doanh trại, chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải, tuyên truyền để người dân cùng thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa.

tp-qk9.jpg
Tuổi trẻ các đơn vị thuộc Quân khu 9 tham gia các hoạt động trồng cây, bảo vệ môi trường.

Theo Đại tá Lê Thanh Lưu - Trưởng phòng Công tác quần chúng (Cục Chính trị Quân khu 9), trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, 100% tổ chức Đoàn triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, ĐVTN về bảo vệ môi trường và tác động của biến đổi khí hậu đối với kinh tế - xã hội.

Phong trào “Chống rác thải nhựa” được triển khai bằng nhiều cách làm cụ thể. Các tổ chức Đoàn tuyên truyền, vận động người dân và người thân hạn chế sử dụng túi nilon, vỏ chai nhựa, đồng thời nâng cao ý thức phân loại rác thải.

Tại Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp, 3.000 tờ rơi tuyên truyền đã được phát tới người dân. Các đơn vị cũng tổ chức chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm”, qua đó biến việc thu gom rác thành một hoạt động gần gũi, dễ tham gia đối với cộng đồng.

tp-qk9-4.jpg
Đoàn viên Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) tham gia khơi thông dòng kênh, dọn rác thải.

Cùng với tuyên truyền, những người trẻ áo lính còn trực tiếp góp sức làm sạch môi trường. 100% tổ chức Đoàn tổ chức “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”; đồng thời tiếp tục triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2023-2027.

Một dấu ấn khác là phong trào trồng cây xanh. Hưởng ứng trồng cây theo hướng thiết thực, hiệu quả, tuổi trẻ Quân khu 9 đã trồng 8.000 cây xanh tại các địa phương gồm Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau và Vĩnh Long.

Đại tá Lê Thanh Lưu cho biết, bảo vệ môi trường không chỉ là những hoạt động ra quân theo đợt mà cần trở thành ý thức, thói quen trong mỗi cán bộ, ĐVTN. Vì vậy, tổ chức Đoàn các cấp đã chú trọng kết hợp tuyên truyền với những phần việc cụ thể, để mỗi đoàn viên vừa là người thực hiện, vừa góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới cộng đồng.

﻿tp-qk9-1.jpg
tp-qk9-2.jpg
Tuổi trẻ Quân khu 9 hưởng ứng Chương trình “Hãy làm sạch biển” tại Phú Quốc.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện ngay trong các doanh trại. Tất cả cơ sở Đoàn trong đơn vị đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị và xây dựng cảnh quan doanh trại “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Nhiều đơn vị xây dựng, củng cố từ 3 đến 5 công trình thanh niên; cán bộ, ĐVTN trực tiếp vệ sinh doanh trại, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang cảnh quan.

Ở những địa bàn biên giới, biển, đảo, màu xanh được nối dài bằng các hoạt động “Hãy làm sạch biển”. ĐVTN các đơn vị phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan, đồng thời chăm lo các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần việc ấy diễn ra trong một chiến dịch có quy mô rộng, trải trên nhiều địa bàn của Quân khu 9. Tổ chức Đoàn còn phối hợp làm mới 15km, tu sửa, nâng cấp 45km và vệ sinh 55km đường giao thông, đường dân sinh; huy động hơn 1.000 ngày công của cán bộ, ĐVTN tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

tp-qk9-3.jpg
Tổ chức Đoàn trong lực lượng vũ trang Quân khu 9 và địa phương với thực hiện công trình đổi rác thải lấy nhu yếu phẩm và vườn rau hữu cơ.
tp-qk9-5.jpg
Cán bộ, ĐVTN Quân khu 9 hướng dẫn người dân cài đặt VNeID.

Bên cạnh bảo vệ môi trường, tuổi trẻ Quân khu 9 còn triển khai nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. 100% tổ chức Đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; trao 250 suất quà trị giá 150 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 75 triệu đồng và tham gia hiến máu tình nguyện.

“Các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay được tuổi trẻ Quân khu 9 triển khai theo hướng thiết thực, bám sát nhiệm vụ của đơn vị và yêu cầu thực tiễn địa bàn. Trong đó, xây dựng cảnh quan Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, bảo vệ môi trường, hướng về biên giới, biển đảo và hỗ trợ cộng đồng là những nội dung tạo dấu ấn rõ nét”, Đại tá Lê Thanh Lưu chia sẻ.

Nguyễn Minh
#tuổi trẻ Quân khu 9 #Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026 #bảo vệ môi trường #8.000 cây xanh #Chủ nhật xanh #Thứ Bảy tình nguyện #chống rác thải nhựa #Quân khu 9

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe