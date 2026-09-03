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Thế giới

Thượng hoàng Nhật Bản Akihito muốn quốc tang giản dị

Bình Giang

TPO - Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản đang cân nhắc tổ chức tang lễ Thượng hoàng Akihito với quy mô nhỏ hơn đáng kể so với cha ông - cố Thiên hoàng Hirohito.

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Thượng hoàng Akihito và Thái hậu Michiko. (Ảnh: JiJi Press)

Phương án giảm bớt nghi lễ đang được thảo luận trong Hoàng cung, theo nguyện vọng của chính Thượng hoàng Akihito, JiJi Press dẫn các nguồn tin từ cơ quan này cho biết.

Mặc dù Thượng hoàng 92 tuổi hiện không gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, nhưng ông bày tỏ mong muốn tang lễ (Sojoden-no-Gi) của mình sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân càng ít càng tốt.

Thể theo nguyện vọng đó, Cơ quan Nội chính Hoàng gia thông báo Thượng hoàng Akihito và Thái hậu Michiko sẽ được an táng trong những lăng mộ nhỏ hơn so với các vị thiên hoàng và hoàng hậu quá cố; nghi lễ cũng sẽ được tổ chức đơn giản hơn.

Theo các nguồn tin, một trong những địa điểm đang được cân nhắc để tổ chức Sojoden-no-Gi cho Thượng hoàng là sảnh Matsu-no-Ma trong Hoàng cung. Tại đây, những người tham dự có thể được đảm bảo an toàn ngay cả khi điều kiện thời tiết đột ngột thay đổi. Địa điểm này phù hợp với mong muốn của Thượng hoàng, rằng việc tổ chức sự kiện cần tính đến ảnh hưởng tới đời sống của người dân và môi trường.

Nghi lễ Sojoden-no-Gi dành cho Thiên hoàng Hirohito năm 1989 được tổ chức tại Vườn quốc gia Shinjuku Gyoen ở Tokyo, với tổng cộng khoảng 10.000 người tham dự, bao gồm khách nước ngoài.

Nếu tang lễ được tổ chức tại Hoàng cung, số người tham dự sẽ ít hơn rất nhiều.

Thượng hoàng Akihito lên ngôi vào tháng 1/1989, sau khi cha ông qua đời. Năm 2016, ông bày tỏ mong muốn thoái vị.

Ông thoái vị vào cuối tháng 4/2019 và hiện sống cùng Thái hậu Michiko trong cung điện Akasaka ở thủ đô Tokyo.

Bình Giang
Theo JiJi Press
#Thượng hoàng Akihito #Nhật Bản #Quốc tang

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