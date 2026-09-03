Khoảnh khắc chưa từng có trong lịch sử cộng đồng người Việt ở Tây Úc

TPO - Tối 2/9, một khoảnh khắc chưa từng có đã đi vào lịch sử cộng đồng người Việt tại Tây Úc: Lần đầu tiên, hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam được chiếu sáng rực rỡ trên hai mặt Tòa thị chính Perth – công trình biểu tượng ngay trung tâm thành phố.

Đây là điểm nhấn đặc biệt trong Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth long trọng tổ chức.

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh và Thủ hiến Tây Úc Roger Cook tại buổi lễ. Ảnh: Mofa

Buổi lễ do Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh chủ trì, với sự tham dự của gần 200 khách mời, trong đó có Thủ hiến bang Tây Úc Roger Cook, Bộ trưởng Nông nghiệp và Thực phẩm, Thủy sản, Lâm nghiệp Jackie Jarvis, các Thị trưởng Perth và Cockburn, Giám đốc Văn phòng Tây Úc của Bộ Ngoại giao và Thương mại, Đại sứ Angola, các Tổng Lãnh sự Indonesia, Malaysia, Mỹ, Ấn Độ, Anh, cùng đông đảo đại diện chính quyền các cấp, lãnh sự đoàn, doanh nghiệp, trường đại học và các tổ chức cộng đồng.

Trong không khí trang nghiêm, quốc thiều hai nước Việt Nam và Úc vang lên, hòa cùng tiếng ca của các đại biểu tham dự – một khởi đầu đầy xúc động cho buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh nhắc lại ý nghĩa lịch sử trọng đại của ngày 2/9/1945 – thời khắc mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Trải qua 81 năm, tinh thần ấy vẫn tiếp tục soi đường cho khát vọng xây dựng một đất nước hòa bình, thống nhất, dân chủ, phồn vinh và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Ông cho biết, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa dạng hóa và đa phương hóa quan hệ, Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có 99 cơ quan đại diện ở nước ngoài, xác lập 45 khuôn khổ đối tác toàn diện hoặc cao hơn, và là thành viên của 70 tổ chức quốc tế. Về kinh tế, Việt Nam duy trì quan hệ thương mại, đầu tư với 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia 17 hiệp định thương mại tự do.

Những con số được dẫn ra cũng cho thấy đà tăng trưởng ấn tượng: GDP năm 2025 đạt 8,02%, quy mô nền kinh tế khoảng 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD – đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao và lọt top 20 nền kinh tế thương mại hàng đầu thế giới.

Bài phát biểu nhấn mạnh đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương Việt Nam – Úc, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Úc. Chuyến thăm đã mang lại nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác quan trọng trên các lĩnh vực nông nghiệp bền vững, thực thi pháp luật trên biển, hợp tác biên giới, giáo dục nghề nghiệp, kinh tế số, y tế và hàng không.

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh, dù xa cách về địa lý, hai nước có nhiều điểm tương đồng và lợi ích chung: cùng cam kết với chuyển đổi năng lượng, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, gìn giữ hòa bình – ổn định khu vực, và coi giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực phát triển then chốt.

Ông cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho cộng đồng người Việt tại Tây Úc vì những đóng góp tích cực cho quan hệ song phương, cũng như nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa và hướng về quê hương. Theo ông, chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ hiến Roger Cook hứa hẹn sẽ tạo thêm động lực mới, mở rộng hợp tác thực chất giữa hai bên.

Quốc kỳ Việt Nam rực sáng trên Toà thị chính Perth. Ảnh: Mofa

Còn nhiều dư địa phát triển

Thủ hiến Tây Úc Roger Cook khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Tây Úc đang trên đà phát triển tích cực, với nhiều dư địa để thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều, nhất là trong các lĩnh vực khai thác tài nguyên, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp bền vững, giáo dục, du lịch và giao lưu văn hóa.

Ấn tượng trước tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự phát triển năng động của Việt Nam, ông cho rằng đây là nền tảng quan trọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp hai bên, đồng thời khẳng định Việt Nam giữ vị trí then chốt trong chiến lược tăng cường gắn kết của Tây Úc với Đông Nam Á.

Thủ hiến cũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Tây Úc trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa học, nông nghiệp, cũng như vai trò trong việc gìn giữ sự đa dạng văn hóa của bang.

Ông bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng 9/2026 sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, thiết thực cho cả hai bên, đồng thời cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam trong công tác chuẩn bị và tổ chức chuyến thăm.