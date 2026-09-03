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Trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng ghi nhận những cống hiến của 4 tướng Quân đội

Ngô Tùng

TPO - Đảng ủy Quân sự TPHCM đã trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đến 4 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM gồm: Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Thiếu tướng Phạm Văn Rậm và Thiếu tướng Trần Văn Trai.

Bộ Tư lệnh TPHCM vừa cho biết, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), chiều 2/9, Đảng ủy Quân sự TPHCM tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh thành phố.

Trong đợt này, Đảng ủy Quân sự TPHCM trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 4 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM gồm: Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố, Thiếu tướng Phan Văn Xựng - nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố, Thiếu tướng Phạm Văn Rậm - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố và Thiếu tướng Trần Văn Trai - nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố.

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Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - trao Huy hiệu 35 tuổi Đảng tặng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đơn vị. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM.

Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tôn vinh và tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những cống hiến to lớn của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh TPHCM trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là niềm tự hào của các cá nhân, mà còn là niềm vinh dự lớn lao của toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố.

Đại diện các đảng viên nhận huy hiệu Đảng, Thiếu tướng Phan Văn Xựng - nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, Quân đội, Quân khu 7 và Đảng bộ Quân sự thành phố; không ngừng học tập, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh và phẩm chất đạo đức cách mạng, mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

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Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Gửi lời chúc mừng các cá nhân nhận phần thưởng cao quý dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - mong muốn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đơn vị tiếp tục tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; mang kinh nghiệm quý báu và trí tuệ đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó.

Ngô Tùng
#Huy hiệu Đảng #35 năm tuổi Đảng #Bộ Tư lệnh TPHCM #Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung #Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM #phần thưởng cao quý

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