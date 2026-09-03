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Giải trí

Phản ứng của ông Trump khi Harry và Meghan bỏ Mỹ về Anh

Tú Oanh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra hoan nghênh quyết định về Anh của Harry và Meghan. Tuy nhiên, ông cho biết nếu là thành viên hoàng gia, ông sẽ không chấp nhận vợ chồng Sussex.

Phản ứng của ông Trump

Trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí tại Phòng Bầu dục (Nhà Trắng) ngày 2/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi bình luận về quyết định rời Mỹ trở về Anh của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex.

“Tôi vui vì điều đó. Tôi không phải người hâm mộ họ. Tôi nghĩ họ đã đối xử thiếu tôn trọng với hoàng gia. Tôi không thích điều đó. Tôi không thích cách cô ta (Meghan) hành xử”, ông chủ Nhà Trắng nói.

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Ông Trump cho biết "vui" khi Harry và Meghan về Anh. Ảnh: Getty Images.

Sau khi nhấn mạnh về mối quan hệ tốt đẹp giữa ông với cố Nữ hoàng Elizabeth và Vua Charles, ông Trump đặc biệt chỉ trích thái độ của Meghan, cũng như cách cô cùng Harry rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh cách đây 6 năm.

Harry và Meghan cùng hai con, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet, âm thầm hạ cánh xuống London vào ngày 26/8.

Theo các nguồn tin, họ không chuyển về hẳn, mà chỉ định ở lại trong khoảng thời gian nhất định. Họ cũng tìm sẵn trường cho hai con, dự kiến bắt đầu đi học vào tháng 9.

Harry và Meghan được cho là đang nhắm tới ngôi nhà ở Cotswolds - khu vực ngày càng được giới tài phiệt công nghệ ở Thung lũng Silicon và những nhân vật giàu có của Hollywood ưa chuộng.

Thông tin Harry và Meghan trở lại Anh nhận được sự chú ý từ một số người trong vòng tròn của ông Trump. Họ không ngại công khai chế giễu quyết định này, đặc biệt sau khi rộ lên tin đồn ông Trump là một trong những nguyên nhân để bộ đôi rời Mỹ.

Katie Miller - vợ Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller - đã chia sẻ bài viết về kế hoạch hồi hương của Harry và Meghan trên mạng xã hội, kèm chú thích: “Họ chuyển về Anh vì không thích Tổng thống Trump”.

Megyn Kelly - người dẫn chương trình The Megyn Kelly Show - châm chọc rằng việc tự nguyện rời đi của Harry và Meghan có thể giúp “đoàn kết toàn nước Mỹ”.

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Harry và Meghan bị nhiều người châm chọc vì quyết định về Anh sau 6 năm ở Mỹ. Ảnh: PA Images.

Tuy nhiên, Harry và Meghan không hoàn toàn cắt đứt quan hệ với California (Mỹ). Họ vẫn giữ biệt thự tại Montecito, California, cũng như bất động sản nghỉ dưỡng riêng ở Bồ Đào Nha.

Alex Rayner - người bạn từng đồng hành với Harry tham gia chuyến đi thiện nguyện tới Bắc Cực năm 2011 - khẳng định trở lại Anh không đồng nghĩa với việc Harry từ bỏ cuộc sống ở Mỹ.

“Điều quan trọng là Harry chưa bao giờ hết yêu nước Anh. Anh ấy chỉ không còn yêu hoàn cảnh mà mình phải sống trong đó. Đó là hai chuyện rất khác nhau”, Rayner nói.

Những người thân cận khác lại cho rằng có sự thay đổi rõ rệt trong tâm lý vợ chồng Sussex. Họ được cho là nhận ra “giấc mơ Mỹ” có lẽ không tuyệt vời như những gì người ta vẫn tưởng.

Sự thay đổi này dường như không chỉ đến từ Harry. Một người bạn của vợ chồng Harry nói với Daily Mail: “Quyết định này đến từ cả Harry lẫn Meghan. Tôi nghe nói Meghan muốn kết nối trở lại với gia đình và những người thân thuộc ở Anh của Harry”.

Lý do ông Trump không thích Harry và Meghan

Từ lâu, ông Trump được biết đến có mối quan hệ nồng ấm với Hoàng gia Anh, trước là với cố nữ hoàng và hiện tại là Vua Charles.

Vào tháng 4, ông Trump cùng vợ - Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump - mở tiệc tiếp đón Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla tại Nhà Trắng. Đây là tiệc chiêu đãi cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ hai. Sự kiện cũng nhằm đánh dấu 250 năm ngày lập quốc của Mỹ.

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Vợ chồng Tổng thống Mỹ tiếp đón Vua Charles và Hoàng hậu Camilla tại Nhà Trắng vào tháng 4. Ảnh: Getty Images.

Mối quan hệ thân tình đó được cho là lý do ông Trump không ưa vợ chồng Sussex. Ông từng nhiều lần công khai chỉ trích họ.

Tháng 2/2024, ông Trump lên án chính quyền của ông Joe Biden quá tử tế với Harry và Meghan kể từ khi họ đến Mỹ định cư vào năm 2020.

“Tôi sẽ không bảo vệ anh ta (Harry). Anh ta đã phản bội Nữ hoàng. Điều đó không thể tha thứ được. Anh ta không thể thoải mái như thế nếu tôi có quyền”, ông Trump nói tại hội nghị ở Maryland (Mỹ).

Trong cuộc phỏng vấn với GB News một tháng sau đó, khi được dẫn chương trình Nigel Farage đặt câu hỏi về ồn ào Harry được hưởng đặc quyền trong thủ tục cấp thị thực dù thừa nhận sử dụng chất kích thích bất hợp pháp (cocaine, cần sa và nấm ảo giác) trong cuốn hồi ký Spare, ông Trump lúc đó là ứng cử viên đảng Cộng hòa tuyên bố Công tước xứ Sussex không nên được hưởng đặc quyền và phải điều tra xem cựu thành viên hoàng gia có nói dối không để có hành động thích hợp.

Trên GB News vào năm 2023, ông Trump chỉ trích Meghan vì không về Anh dự lễ đăng cơ của Vua Charles. Theo ông, đó là hành động thiếu tôn trọng cố Nữ hoàng và tân vương.

Tú Oanh
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