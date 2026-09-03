Thực hành theo Bác phải gắn chặt với khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

TPO - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, thực hành theo Bác phải gắn chặt với khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời kiên quyết thay thế những cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Học tập, thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh mà cán bộ vẫn không dám quyết, không dám làm thì việc học ấy chưa đạt yêu cầu.

Sáng 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Tạo bước chuyển căn bản, mạnh mẽ từ 'tư duy làm theo' sang 'hành động thực hành'

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Như Ý.



Theo ông Trịnh Văn Quyết, Chỉ thị số 07-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hình phương thức hành động và khơi nguồn động lực tinh thần cho toàn hệ thống chính trị bước vào giai đoạn cách mạng mới.

“Lịch sử đã kiểm nghiệm: mỗi khi cách mạng bước vào một chặng đường mới, Đảng ta lại trở về với di sản Hồ Chí Minh, trở về không phải để tìm một lời hiệu triệu, mà để tìm một phương pháp hành động”, ông Trịnh Văn Quyết nêu.

Ông Trịnh Văn Quyết nêu rõ, có 4 căn cứ để ban hành Chỉ thị số 07.

Một là, thế giới và khu vực biến động nhanh, khó lường; mặt trận tư tưởng mở rộng sang không gian mạng với những phương thức chống phá hoàn toàn mới.

Hai là, đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới sau Đại hội XIV, với mục tiêu tăng trưởng hai con số và hai mục tiêu 100 năm - đòi hỏi một cách học và một cách làm khác trước.

Ba là, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 05, bên cạnh kết quả quan trọng, phải thẳng thắn thừa nhận: bệnh hình thức vẫn là căn bệnh lớn nhất - học nhiều mà chuyển biến ít, đăng ký nhiều mà sản phẩm ít, sơ kết tổng kết đều đặn nhưng những việc khó của dân vẫn còn nguyên.

Bốn là, từ đó đặt ra yêu cầu chuyển hẳn từ "học tập và làm theo" sang "học tập và thực hành".

“Có thể tóm lại bằng một mệnh đề: Chỉ thị 05 trả lời câu hỏi "học gì và làm theo thế nào"; Chỉ thị 07 trả lời câu hỏi "thực hành để tạo ra kết quả gì và đo bằng cách nào"”, ông Trịnh Văn Quyết nêu rõ.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, mục tiêu chiến lược mà Bộ Chính trị xác định rõ trong Chỉ thị số 07 khi bước vào giai đoạn phát triển mới là tạo bước chuyển căn bản, mạnh mẽ từ "tư duy làm theo" sang "hành động thực hành" đi vào chiều sâu thực chất; loại bỏ triệt để bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm, xu hướng giáo điều, sáo rỗng; xác lập tư duy hành động mới: từ "học điều đúng" sang "học cách làm đúng", từ "noi gương" sang "vận dụng, phát triển sáng tạo".

Hai yêu cầu mới đối với cán bộ, đảng viên

Ông Trịnh Văn Quyết cũng cho biết, Chỉ thị số 07 xác lập hai yêu cầu mới đối với cán bộ, đảng viên.

Một là, nêu gương không còn là một phẩm chất được khuyến khích, mà trở thành một phương thức lãnh đạo bắt buộc, có tiêu chí phân tầng theo chức vụ: chức vụ càng cao, yêu cầu nêu gương càng cụ thể, càng công khai và càng phải chịu sự giám sát của tổ chức và của Nhân dân.

Hai là, thực hành theo Bác phải gắn chặt với khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời kiên quyết thay thế những cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm. Học tập, thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh mà cán bộ vẫn không dám quyết, không dám làm thì việc học ấy chưa đạt yêu cầu.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Như Ý.



Trước những biến động nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới và đòi hỏi tự thân của cách mạng nước nhà, chuyên đề toàn khóa nêu rõ bối cảnh mới và các yêu cầu đặt ra giai đoạn 2026 - 2030; xác lập hệ thống giải pháp tập trung vào 4 nhóm chủ yếu, tác động trực tiếp vào các trụ cột phát triển quốc gia.

Nhóm thứ nhất: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nhóm thứ hai: Phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Nhóm thứ ba: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tạo bước bứt phá về kinh tế. Đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh quốc gia; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; tháo gỡ mọi rào cản để giải phóng lực lượng sản xuất.

Nhóm thứ tư: Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, quán triệt Chuyên đề toàn khóa, thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng là yêu cầu khách quan, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, đây cũng là nghĩa vụ, danh dự và trách nhiệm chính trị của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, của từng cán bộ, đảng viên trước lịch sử và dân tộc.

"Xin nhấn mạnh: kết quả học tập, thực hành không đo bằng số buổi học đã tổ chức, số bản đăng ký đã ký, mà đo bằng số việc khó được giải quyết, số bức xúc của dân được tháo gỡ, số cán bộ dám nghĩ, dám làm và làm được việc cho dân", ông Trịnh Văn Quyết nêu.