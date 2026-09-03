Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết, chỉ thị quan trọng

TPO - Sáng 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính phòng họp Diên Hồng, toà nhà Quốc hội (TP. Hà Nội) và kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị. Ảnh: Như Ý.



Hội nghị sẽ quán triệt nhiều nội dung quan trọng, với 6 chuyên đề lớn:

1. Chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.

2. Chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”.

3. Chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: Như Ý.



4. Chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài”.

5. Chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới”.

6 Chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”.

Hội nghị cũng xem phóng sự tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Theo kế hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" trước khi diễn ra hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã tham quan triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý.